Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн в ходе посещения международного кластера Astana Hub ознакомились с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Сегодня Astana Hub – это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний.

В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экспорт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов. В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью. Президенту Казахстана и Королю Иордании также рассказали о разработках отечественных компаний, которые успешно выходят на международные рынки.

В их числе проекты epsilon3ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного cектора), Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом), inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок), KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопасности, пограничного контроля и киберзащиты).