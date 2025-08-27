Королю Иордании показали в Astana Hub казахстанские разработки

Президент
58

Astana Hub – это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн в ходе посещения международного кластера Astana Hub ознакомились с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Сегодня Astana Hub – это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний.

В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экспорт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов. В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью. Президенту Казахстана и Королю Иордании также рассказали о разработках отечественных компаний, которые успешно выходят на международные рынки.

В их числе проекты epsilon3ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного cектора), Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом), inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок), KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопасности, пограничного контроля и киберзащиты).

#Казахстан #Astana hub #король #Иордания

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Новую школу построят в Атырау
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
Проезд сделали бесплатным
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Все готово к сентябрю
Удачный старт на US Open
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Вовремя вмешались
Успех страды зависит от работы элеваторов
В зоне ограниченных выбросов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Король Абдалла II наградил Токаева Высшим орденом Иордании …
Президенты Казахстана и Иордании обсудили возможности расши…
Король Иордании Абдалла ІІ назвал Токаева дорогим братом
Короля Иордании торжественно встретили в Акорде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]