Коррупция все еще остается серьезной болезнью нашего общества – Токаев

Президент Казаxстана Касым-Жомарт Токаев выразил свое мнение о продолжающей существовать в обществе проблеме коррупции. Видео с цитатой Главы государства опубликовал в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Курмангали, сообщает Kazpravda.kz.
"К сожалению, если говорить о коррупции, она все еще остается серьезной болезнью нашего общества. Хотя здесь Казахстан не является плохим исключением. Коррупция существует в подавляющем большинстве государств. Другое дело - как с ней борются или как ее скрывают", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в Казахстане борьба с коррупцией продолжается и наращивается.
"Недавно я принимал руководителя соответствующего ведомства, дал поручение продолжать эту работу. По количеству и качеству, если так можно выразиться, наказаний, Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире. Обратите внимание на то, что наказанию подверглись люди, которые занимали очень высокие должности в системе государственной власти: и премьер-министр, целый ряд министров, руководители ведомств и так далее. Вряд ли вы можете назвать страну, где именно такая практика имеет место. Со своей стороны я твердо намерен приложить конкретные усилия по решению этой системной проблемы", - заключил Президент.