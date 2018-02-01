​Коррупцию в штыки

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Елена Левкович

Об этом в рамках расширенного заседания коллегии по итогам работы за год говорил председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. При этом руководитель ведомства подчеркнул особую значимость дальнейшей практической реализации первого направления институциональных реформ и Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».

Алик Шпекбаев отметил, что в целом истекший год стал временем апробации новых подходов. К примеру, в стране уже действует новая модель государственной службы, дающая положительный мультипликативный эффект. Благодаря новому подходу обеспечивается принцип меритократии, и госдолжности занимают лишь самые достойные, что и показала проведенная комплекс­ная аттестация госслужащих. Вместе с тем сократились в 18 раз внеконкурсные назначения, более 50% сотрудников госорганов получили повышения, при этом вдвое снизилось количество людей, покидающих госслужбу. А введенная новая, пока пилотная, система оплаты труда по факторно-балльной шкале позволит увеличить ежегодный доход региональных госслужащих почти в два раза, заодно минимизировав коррупционные риски. Все это значительно повышает прес­тиж государственной службы и свидетельствует о стабилизации госаппарата в целом.

Председатель агентства также отметил, что по-прежнему огромное внимание уделяется соблюдению норм и стандартов этики. В рамках исполнения

12-го шага Плана нации стала само­стоятельной должность уполномоченного по этике, что усилило его полномочия в профилактике коррупции и защите прав и интересов служащих. Теперь каждое обращение госслужащих по факту давления со стороны руководства будет рассматриваться агентством с особой тщательностью.

– Любые факты нарушений будут незамедлительно пресекаться, а виновные в этом должностные лица – привлекаться к самой строгой ответственности, – подчерк­нул Алик Шпекбаев.

Ключевым индикатором эффективного управления спикер назвал удовлетворенность граж­дан оказанными госуслугами. Агентство как уполномоченный орган в этой сфере вносит сущест­венный вклад в формирование клиентоориентированного государства. В прошлом году совместно с представителями граж­данского общества впервые был проведен мониторинг оказания государственных услуг, позволивший выявить 370 000 нарушений законодательства в области предоставления госуслуг в сферах труда, соцзащиты, сельского хозяйства и регистрации граждан. Кроме того, пока еще сохраняют­ся так называемые скрытые услуги, влекущие за собой крайне высокие коррупционные риски. По инициативе АДГСПК часть из них уже включена в реестр. Более того, рядовые казахстанцы могут пожаловаться на издержки оказания госуслуг и через соцсети благодаря разрабатываемому проекту «Карта общественного контроля». Глава агентства пояс­нил, что цель проекта – не просто выявить некачественное предоставление госуслуг, а на самом деле усилить народный контроль на местах, ведь помощь активных гражданских помощников в этом деле неоценима.

Помимо заботы о населении, сотрудниками агентства ведется системная и комплексная работа по превенции коррупции, в государственные органы направлены рекомендации по устранению причин и условий коррупции, внесены поправки в 9 законов и 42 подзаконных акта. Благодаря ориентированности на тяжкие и особо тяжкие категории право­нарушений удалось выявить 1 835 фактов коррупции, что на 18% ниже показателей 2016 года. Своевременные же профилактические меры предотвратили 108 фактов системной коррупции, по которым привлечено к ответственности 320 лиц.

Благодаря плодотворной дея­тельности агентства удалось возместить более 14 млрд тенге ущерба. Привлечено к уголовной ответственности 19 руководителей республиканского уровня, 98 областного, 152 городского и районного значения. Как оказалось, больше всего нечисты на руку сотрудники акиматов, органов внутренних дел и квазигосударственного сектора. По-прежнему высок уровень коррупции в сферах образования, строительства, здравоохранения.

По мнению Алика Шпекбаева, подобная отрицательная стабильность зачастую связана с тем, что руководители учреждений сами не заинтересованы в пресечении таких фактов или просто не справляются с коррупционной ситуацией. В связи с чем руководство агентства приняло решение о внесении представлений на имя Премьер-министра и руководителя Администрации Президента о привлечении к дисциплинарной ответственности глав центральных и местных госорганов, не принявших мер по противодействию системной коррупции. 

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