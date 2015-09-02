Космонавт доложил о готовности Свежий выпуск 413

В ходе беседы Президент отметил, что предстоящий полет А. Аимбетова в космос – знаменательное событие, которое придаст импульс дальнейшему развитию отечественной космонавтики и послужит укреплению имиджа Казахстана на международной арене.

В свою очередь А. Аимбетов поблагодарил Главу государства за оказанное доверие и проинформировал о готовности к полету.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал космонавту успешной экспедиции на международную космическую станцию и реализации всех поставленных перед ним задач, сообщила пресс-служба Президента.