Костанаец организовал незаконную выдачу займов под 120 % годовых

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городском суде вынесли приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов. Департамент АФМ по Костанайской области установил, что местный житель, не имея предусмотренной законодательством лицензии, организовал выдачу займов под залог имущества, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснило АФМ, для привлечения клиентов использовались объявления на платформах OLX и Instagram. Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты — до 120 % годовых. При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи.

Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Впоследствии был оформлен еще договор на 18 млн тенге, однако деньги по нему не предоставлялись. В дальнейшем по решению суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге.

В результате противоправной деятельности более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

«По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.