Костанаец осужден за имитацию ДТП и получение крупной выплаты по страховке

Несколько его сообщников тоже получили срок.

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Предприимчивый костанаец решил отремонтировать свое авто на деньги страховой компании. Не имея полиса, он сымитировал новое ДТП с участием пособников и незаконно получил 1,5 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд Костанайской области.

Суд установил, что в декабре прошлого года старший лейтенант одной из пожарных частей Костаная С., сидя за рулем своего авто, врезался в фонарный столб. Поскольку машина повредилась, но не была застрахована, он решил получить деньги на ремонт незаконным способом у страховой компании, предложив знакомым Ш., К., Ө. принять участие в имитации ДТП.

Как рассказали в суде, после реализации задуманного, сообщники вызвали полицию. В дальнейшем суд признал К. виновным, а страховая компания выплатила С. 1 500 000 тенге, которые впоследствии они разделили между собой.

Суд №2 города Костанай рассмотрел данное уголовное дело в отношении С., К., Ө., Ш согласно части 2 уголовной статьи «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и Ш. согласно части 5 уголовной статьи «Пособничество в совершении мошенничества».

Суд пояснил, что отягчающим обстоятельством стала активная роль подсудимого С., а также его судимость. Вместе с тем суд принял во внимание чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей у подсудимых К., Ш., Ө.

Таким образом, суд принял решение граничить свободу С. сроком на 2 года 2 месяца, Ш., К., Ө – сроком на 2 года каждому, с установлением пробационного контроля.

С. и Ш. лишены специальных званий - старший лейтенант гражданской защиты, добавили в суде.