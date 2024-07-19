Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы

Общество
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Новые «жилища» уже облюбовали степные орлы
 

фото Ришата Батрякова

Орел хоть и считается птицей гордой, но от помощи людей не отказывается. К тому же самостоятельно выжить этим пернатым в дикой природе становится все сложнее. Зачастую это обусловлено особенностями гнездования. Свои «жилища» степные орлы обустраивают на земле, и потому их потомство столь уязвимо перед природными факторами, нападениями хищников, собак и даже домашнего скота. К тому же есть проблема дефицита территории и материала, пригодного для обустройства гнезд.

Увы, численность степного орла сокращается с катастрофической скоростью. За прошедшие пару десятков лет мировая популяция уменьшилась более чем наполовину, и это не может не заботить ученых. Не остались в стороне и орнитологи Костанайской области. В прошлом году специалисты соорудили и установили в Наурзумском районе 23 гнездовые платформы. Так началась масштабная работа по повышению выживаемости потомства и привлечению новых пар в регион.

– Гнездовая платформа – это квадратная площадка размером метр на метр, установленная на столбе высотой три метра. Столб вкапывается в землю на метр. Оставшаяся высота обеспечивает надежную защиту от огня и хищников. Изготовлением сооружения я занимался вместе с коллегами из заповедника, – рассказал создатель и ответственный исполнитель проекта, председатель ОО «ОЭО «Наурзум» Ришат Батряков. – Первые результаты превысили наши ожидания и очень порадовали. В прошлом году были установлены 23 платформы из запланированных 34. Сейчас обследованы 13, и на восьми загнездились степные орлы, еще на одной – серая ворона. Оставшиеся четыре птицы используют как присады для отдыха и поедания пищи. Учитывая, что в степи для них не так много безопасных мест, такой вариант использования платформ тоже имеет свои плюсы.

Обследовать остальные платформы пока не удалось из-за весеннего мощного паводка, про­езда к ним нет до сих пор. Кстати, именно обильные дожди прошедшей осени не позволили установить все сооруженные гнездовые платформы. А год нынешний оказался в этом плане еще хуже.

Тем не менее, по заверениям ученых, полученные результаты – уже колоссальный успех. Высокая занимаемость установленных в прошлом году конструкций свидетельствует об удачном подборе территории.

– Хорошо и то, что гнездо построила серая ворона. Благодаря ее усилиям в следующем году платформа будет иметь «обжитый вид» и может привлечь другие виды. Например, соколов, которые не строят своих гнезд, а занимают чужие, – объяснил Ришат Батряков. – Очень важно и то, что проект в дальнейшем будет продолжать приносить пользу без какого-либо участия человека и финансовых вложений. Платформы прослужат долго, птицы будут гнездиться.

Идея привлечения хищных птиц на искусственные гнезда не нова. Впервые этим в Казахстане более сорока лет назад начал заниматься учитель и наставник Ришата Батрякова – кандидат биологических наук, профессор, Евгений Брагин. Он устанавливал гнездовые ящики для мелких соколов и добился высоких результатов. Теперь его дело продолжает ученик. Благодаря ему и программе малых грантов благотворительного фонда Global Greengrants Fund США Наурзум стал третьим местом в стране, где проводятся работы по привлечению степного орла на искусственные гнездовья. Первопроходцами были ученые из Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана. Несколько лет назад они устанавливали платформы на территории Актюбинской и на юге Костанайской области.

#Костанай #степные орлы #орнитологи

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