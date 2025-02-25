Красота родного края

В Президентском центре прошел первый Форум столичных гидов и экскурсоводов, который собрал около ста представителей этой сферы деятельности.

Заместитель директора Президентского центра РК Ботагоз Каипова напомнила, что на расширенном заседании Правительства Глава государства поручил сделать туризм одним из важнейших направлений развития республики. Особую роль в этом играют высококвалифицированные кадры.

– Гид-экскурсовод является представителем страны, проводником в мир исторического наследия, культурным послом, который формирует у гостей впечатление о Казахстане. От его профессионализма, знаний, умений и личных качеств зависит, насколько яркими и запоминающимися будут впечатления путешественников. Данный форум – это возможность обменяться опытом, обсудить новые методики и тренды в экскурсионном деле, а также определить вектор дальнейшего развития этой сферы, – подчеркнула Ботагоз Каипова.

По ее словам, благодаря экскурсоводам Президентский центр становится культурно-образовательной площадкой страны: здесь действуют музей, библиотека, сохраняющие историю политичес­кой и культурной жизни независимого Казахстана.

О том, как сейчас развивается столичный туризм, рассказал заместитель начальника управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев. Количество туристов, посетивших столицу в 2024 году, выросло на 14% по сравнению с 2023-м и составило 1,5 млн человек. Основной поток зарубежных гостей прибыл из Китая, Турции, России, Индии, Южной Кореи, Германии и США.

Президент Союза гидов, экскурсоводов Казахстана Салтанат Абжанова ознакомила с работой своей организации. Союз действует с 20 марта 2021 года. В нем состоят гиды и экскурсоводы из разных регионов страны. Одно из направлений деятельности союза – обучение и поддержка специалистов. Так, в прошлом году проведены курсы для экскурсоводов Щучинско-Боровской курортной зоны и Астаны.

– Это были трехдневные курсы. Вмес­те с корифеями отрасли из города Щучинска были проведены практические занятия, заслушаны участники по всем объектам курорта Бурабай. Третий день был посвящен путевой экс­курсионной информации, то есть экскурсоводы проделали путь из Бурабая в Астану, провели экскурсию по столице, – рассказала Салтанат Абжанова.

По ее словам, в Казахстане много красивых и сакральных мест, но не всегда в регионах достаточно квалифицированных специалис­тов, которые могут профессионально ознакомить туристов с местными досто­примечательностями. Для этого и нужны курсы подготовки гидов и экс­курсоводов.

В своем выступлении заместитель председателя нацкомпании «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы говорил о вносимых изменениях в действующее законодательство для развития туризма. В частности, предлагается поднять прес­тиж профессии, привести в порядок понятийный аппарат, усилить регуляторную часть закона.

О цифровизации экскурсионной работы рассказал главный менеджер департамента развития туристских продуктов Kazakh Tourism Ерлан Шакаримов, сообщивший, что в стране имеется официальный реестр гидов на сайте Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта.

– Мы сейчас пытаемся оцифровать всех гидов и сделать платформу более живой. Зайдя в систему, можно увидеть фотографию гида и всю информацию о нем, например, какие он знает языки. Хотим внедрить рейтинги гидов и удобный поиск для пользователей, – сказал он.

Кроме того, на этой платформе профессиональные «проводники» могут обучаться.

– База составлена для экскурсоводов и гидов. Они проходят обучение, изу­чают эту базу данных и далее могут пройти тестирование. При успешном прохождении мы выдаем им бейдж, – сказал Ерлан Шакаримов.

К слову, бейдж компании предоставляет бесплатный доступ к 41 туристическому объекту страны. Компания работает над дальнейшим расширением списка доступных объектов.

Председатель Отраслевого совета по туризму Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» города Астаны Татьяна Верницкая коснулась вопроса взаимодействия госорганов и профессиональных гидов. Так, госуправлением этой сферы занимается комитет туризма и спорта при НПП. В регионах эти вопросы решают акиматы и регио­нальные палаты предпринимателей.

– Палата предпринимателей вырабатывает консолидированное мнение и позиции субъектов предпринимательства, – подчеркнула эксперт. – Мы тес­но работаем с министерством. Решаем вопросы въездного туризма, например касательно выдачи виз. Недавно встречались с пограничниками, чтобы автобусы из России заезжали к нам быстрее, ведь это влияет на туристический поток.

Татьяна Верницкая проинформировала, что в региональных палатах действуют центры оперативного управления, готовые бесплатно проконсультировать по открытию бизнеса в сфере экскурсионной деятельности.

– С 2023 года в НПП «Атамекен» и региональных палатах работают отраслевые советы туризма. Их цель – создание сообщества единомышленников. Мы собираемся для того, чтобы консолидировать свои мнения и предложения, донести их до республиканских и городских органов власти, – добавила глава отраслевого совета.

В рамках форума выступил академик Международной академии туризма Сапар Искаков. В свои 84 года почетный гид бодр. Он признался, что большую часть жизни провел в путешествиях по миру, посетил 145 стран на шести континентах.

– В 2007 году мы водрузили флаг Казахстана на Южном полюсе, а через год – на Северном полюсе. В течение шести лет выпустили 110 серий документального цикла «По следам предков» на телеканале «Хабар». Транслировались они в 118 странах на шести языках мира. Кроме того, выпустили 53 документальных фильма по туризму, – рассказал путешественник.

Сапар Искаков уверен, что в Казахстане много красивых мест, которые необ­ходимо показывать, нужно создавать условия для туризма.

– В Костанайской области есть местность Торгай. Сейчас это забытое людьми место. Самолеты туда не летают, поезда не ходят, отсутствуют все удобства. Но там уникальные торгайские геоглифы. Таких в мире больше нет. И об этом знают ученые Америки, Японии и Европы, а наши ученые интереса не проявляют, – посетовал академик.

По его мнению, тот человек, который путешествует, занимается экскурсионной деятельностью, является поистине счастливым. А государство, уделяющее внимание туризму, будет сильным и процветающим.