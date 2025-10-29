Край сакральных мест

Главный праздник страны
32
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде прошла рес­публиканская научно-практическая конференция, посвященная Дню Республики. В ее работе приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Парламента, герои труда, члены Национального курултая, известные отечественные ученые, историки и культурологи.

Приветствуя участников, Нурлыбек Налибаев напомнил о знаменательных исторических датах. В этом году Кызылорда отмечает 100-летие со дня переноса столицы Казахской АССР из Оренбурга в Ак-Мечеть, переименования ее в Кызыл-Орду и принятия решения возвращения народу его исторического названия «қазақ».

– Сыр жері – золотой стержень национальной духовности и культуры, край, на территории которого в разные эпохи располагались столицы Казахского государства, – подчеркнул глава региона. – Подтверждением этому являются резиденция сакских вождей Чирик-Рабат, столица государства огузов Жанкент, столица Ак Орды и Казахского ханства Сыганак и первая столица Казахской автономной респуб­лики – Кызылорда.

Приаралье занимает особое место в истории страны. В марте 2025 года на Национальном курултае в Боровом Президент Касым-Жомарт Токаев­ подчеркнул, что «возврат исторического самоназвания Казахстана стал значимым шагом к восстановлению исторической справедливости, и этот факт должен быть увековечен в исторической памяти народа». Жители области с особой радостью и гордостью восприняли решение Главы государства о проведении следующего, пятого, заседания Национального курултая в Кызылорде.

Кандидат исторических наук Наурызбай Байкадамов рассказал о динамике развития культуры города. О смысловом значении названия «қазақ» поделился профессор КазНУ имени аль-Фараби Берекет Карибаев. Он отметил, что название «қазақ» ученые начали изучать почти 300 лет назад. Десятки авторов из различных стран в своих исследованиях выразили свои предположения о названии казахского народа.

На конференции на казахском языке доклад представила доктор филологических наук из Турции Хулия Касапоглу­ Ченгел, которая уже многие годы исследует историю Приаралья. Она отметила, что в этом густонаселенном казахами регионе наиболее сохранены чистота казахского языка, древние культурные ценности и нацио­нальные традиции. Одна из исторических особенностей – он расположен на территории, где в X–XI веках жили предки тюркоязычных народов, племена огузов, кыпчаков.

Филолог Каирбек Кеменгер рассказал о кызылординском периоде деятельности представителей «Алаша» и образовании первого профессионального казахского национального театра. В Кызылорде жили и работали почти все алашевцы. Многие из них выпустили здесь свои книги, труды, ставшие основой формирования казахской науки, культуры и искусства.

О неизвестных исторических фактах деятельности казахской интеллигенции рассказал и профессор университета имени Коркыта-ата Габит Туякбаев. Он, в частности, отметил, что в 1925 году в Кызылорде расположился Казахский институт народного просвещения. В нем обязанности ректора исполнял Сакен Сейфуллин, преподавали Ахмет Байтурсынов, Сейткали Мендешев, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Кудайберген Жубанов и другие известные деятели.

