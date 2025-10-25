Новые технологии, цифровизация и искусственный интеллект уже давно не просто тренд или повестка. В современном мире фактически все ключевые процессы так или иначе завязаны на digital-системы, и их применение продолжает расширяться. Критически важной становится способность государства самостоятельно развивать и регулировать цифровое прост­ранство, защищать данные граждан и инфраструктуру от внешних влияний, обеспечивать адекватное потребностям технологическое развитие.

Таким образом, в XXI веке произошло переосмысление и расширение понятия «государственный суверенитет»: к политическому, экономическому, военному и другим «традиционным» измерениям добавились новые – цифровое и технологическое. Причем эти аспекты являются, скажем так, инвазивными – они проникают и меняют практически все сферы жизнедеятельности государства и общества.

Если вспомнить положения Декларации о государственном суверенитете 1990 года, которая определила ключевые контуры казахстанской государственности, то ни в одном из ее пунктов, разумеется, нет ни единого упоминания о цифровой или технологической независимости. Этот документ принимался в совсем другое время, когда современные технологии можно было встретить только в произведениях научной фантастики.

Сегодня мы в этой научной фантас­тике живем. И цифровая трансформация, новый виток которой начался с широким внедрением искусственного интеллекта, затрагивает без исключения каждый упомянутый в декларации аспект – от экономики и обороны до реализации внешней политики и сохранения культурной идентичности.

Как подчеркнул Глава государства на первом заседании Совета по развитию ИИ, без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию, сегодня цифровые системы стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.

Поставленная Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании-2025 цель в ближайшие три года превратить Казахстан в полноценное цифровое государство как раз и продиктована глубоким пониманием критичес­кой важности этих новых измерений независимости для обеспечения безопас­ности и устойчивого развития страны, для укрепления нашего суверенитета в условиях глобальной нестабильности и больших технологических изменений.

«Построение цифрового государства – это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана. …Общест­венная жизнь в нашей стране станет абсолютно иной, более технологической, современной, что в свою очередь окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации. Наш народ должен с оптимизмом смотреть в будущее, не замыкаться в прошлом», – отметил Президент, выступая на форуме Digital Bridge 2025.

Владение технологиями и доступ к ним, развитие собственных IT-решений, облачных сервисов, дата-центров, платформ, создание цифровой инфраструктуры и институциональной, правовой среды для внедрения ИИ, правовое регулирование сбора и использования данных, защита от киберугроз – это лишь малая часть аспектов, связанных с цифровым суверенитетом государства сегодня.

Он также напрямую связан с качест­вом системы образования, уровнем цифровой грамотности населения и стимулированием инноваций. Не менее важными являются и такие аспекты, как регулирование информационных потоков внутри страны, борьба с дез­информацией, поддержка локального контента.

Вместе с тем сохранение цифрового суверенитета не предполагает замкнутость. Напротив, международное сотрудничество имеет большое значение для того, чтобы страны могли вместе искать ответы на вызовы и угрозы, которые порождает новая эпоха. Возможности и преимущества эры ИИ тоже гораздо лучше можно реализовать совместными усилиями.

Казахстан на протяжении всего пути суверенного развития продвигал идею конструктивного и прагматичного диа­лога и сотрудничества, видя в этом единственный надежный путь к справедливому мироустройству и устойчивому развитию, и продолжает данный трек в цифровом контексте.

Стоит вспомнить хотя бы события пос­ледних месяцев. После Послания-2025, главной темой которого стали именно цифровизация и искусственный интеллект, Глава государства поднимал данные вопросы на самых разных площадках – от Генеральной Ассамблеи ООН и Съез­да лидеров мировых и традиционных религий до международной конференции Digital Bridge. Немало тематичес­ких обсуждений было организовано на различных экспертных площадках.

Казахстан стремится донести свое видение будущего технологического развития до мирового сообщества и вмес­те с тем уделяет не меньшее внимание формированию внутреннего понимания своих перспектив и возможностей. Это, с одной стороны, очередное проявление роли нашей страны как средней державы, которая вносит реальный вклад в решение глобальных вызовов, с другой – стремление определить собственный путь и место в большом процессе, который на наших глазах меняет привычную реальность и формирует будущее человечества.

И здесь нужно подчеркнуть, что превращение Казахстана в цифровое государство в перспективе трех лет – это не амбициозный визионерский проект, а реальный и исполнимый план, реализация которого уже идет полным ходом.

Так, в нашей стране запущен мощнейший в регионе суперкомпьютер. Готовится к запуску еще один. В Парламенте идет работа над Цифровым кодексом и Законом «Об искусственном интеллекте». Реализуется Концепция по развитию ИИ до 2029 года, большая работа идет по созданию своих баз данных, инф­раструктуры, акселерационных прог­рамм, развитию человеческого капитала, поддержке НИОКР, формированию законодательства и регуляторной базы.

Реализуются большие программы по повышению цифровой грамотности населения и обучению специалистов в области IT. Образовано Министерство искусственного интеллекта, а при Президенте создан Совет по развитию ИИ, в составе которого – ведущие специалис­ты в этой области со всего мира. В 2025 году в Астане открыт Международный центр ИИ – Alem.ai, а с 2018-го успешно работает Международный технопарк

IT-стартапов Astana Hub.

Уникальность происходящей «цифровой революции» состоит в том, что она открывает возможности для прорыва всем странам, которые сумеют быстро сориентироваться и перестроиться, будут не выжидать или сопротивляться надвигающейся волне изменений, а «оседлают» ее. Именно на это нацелен Казахстан, и у нас есть все шансы реализовать задуманное.

«Искусственный интеллект меняет правила игры: сейчас для того, чтобы реализовывать большие задачи, делать важные прорывы, не нужны огромные команды – даже один человек, который умело использует ИИ-ассистентов, может выполнять огромный объем работы, непредставимый раньше. Если посмот­реть на Кремниевую долину, то там есть стартапы, которые действительно достигают хороших результатов и которые при этом реализуют всего несколько человек. Это открывает интересные возможности для небольших стран. Казахстан, конечно, нельзя назвать небольшой страной – у государства большая территория, но не такое большое население. Инструменты ИИ делают вопрос кадров не таким критичным – на нынешнем этапе вы можете работать и показывать прекрасные результаты, даже имея довольно небольшой пул топовых специалистов», – отметил профессор Университета науки и технологий Халифа, основатель 6G Research Center, член Совета по развитию ИИ при Президенте РК Меруан Дебба, выступая на третьем заседании экспертной площадки Astana Open Dialogue.

Успехи Казахстана в области цифровизации прекрасно подтверждают тезис о том, что возможности есть у тех стран, которые их видят и используют.

Так, наша страна входит в десятку мировых лидеров по уровню онлайн-услуг. Цифровые технологии, в том числе в сфере финтеха, стали частью повседневной жизни казахстанцев. В глобальном рейтинге развития электронного правительства ООН Казахстан в прошлом году занял 24-е место и 10-е место – по индексу развития онлайн-услуг. Международный финансовый центр Астана вошел в топ-20 мировых юрисдикций по регулированию цифровых активов по оценке Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Созданная для развития стартапов экосистема также показывает свою эффективность: казахстанские разработчики ведут ряд проектов, которые потенциально могут стать «единорогами». Первый уже есть – Higgsfield AI официально стал первым казахстанским стартапом, преодолевшим рубеж оценки в 1 млрд долларов.

«Это довольно важное событие в истории всего нашего региона, значимость которого мы, возможно, пока не осознаем в полной мере. Но это показывает уровень нашей зрелости не только в области цифровизации, финансовых технологий, но и с точки зрения развития венчурного рынка, того, что мы уже можем предлагать глобальные решения, которые вполне конкурентоспособны на внешних рынках», – отметил директор Казахстанского института стратегических исследований Жандос Шаймарданов, выступая на III Центральноазиатском форуме по безопасности и сотрудничеству в рамках Astana Think Tank Forum 2025.

В целом, несмотря на то что схожие процессы цифровой трансформации происходят сейчас по всему миру, универсальных для всех стран рецептов успеха не существует. Каждому государству нужно искать подходящие именно ему и его условиям подходы к развитию и применению новых технологий.

Как отметил генеральный директор Sinovation Ventures, член Совета по развитию ИИ при Президенте РК Ли Кай Фу, у разных государств разные мотивация и подходы в развитии государственных политик, связанных с цифровизацией и ИИ. Например, американские и европейские политики могут быть не применимы к Казахстану. Это не значит, подчеркнул он, что данные системы плохие, это значит, что они подходят только США и Европе, а другие страны в силу объективных причин просто не смогут повторить их путь, да этого и не нужно.

«Всем необходимо рассматривать свои модели, формулировать свои цели. ИИ – прекрасная технология, как персональный компьютер, как мобильная связь, с ее помощью можно много заработать, решить много проблем, подтолкнуть страну к новому качеству развития, лучше добиваться поставленных целей, – отметил Ли Кай Фу, выступая в качестве спикера на Astana Open Dialogue. – Одна из сложных проблем, с которыми сталкиваются страны, зак­лючается в том, как центральное правительство, которое привержено тому, чтобы поддерживать революцию ИИ, может преодолеть консерватизм людей, создать такие политики, которые не только красиво звучат, но и будут исполнимы, и, наконец, как вовлечь в реализацию соответствующей политики самих граждан, чтобы они верили в это видение и поддерживали».

В век технологий прогресс все так же зависит от людей, которые будут эти технологии создавать, развивать и применять. Поэтому вопрос повышения качества человеческого капитала, обучения людей цифровым навыкам, подготовка специалистов высокого уровня и в целом системный пересмотр подходов к образованию всех уровней требует особого внимания. Равно как и выстраивание новой системы подготовки и переподготовки кадров с учетом трансформации рынка труда под влиянием новых технологий.

Как отмечают эксперты, рабочие мес­та у людей заберет не искусственный интеллект как таковой – в современном мире в любой отрасли будет более вост­ребован и эффективен специалист, который умеет применять ИИ, чтобы делать свою работу быстрее и качественнее.

В том, что касается человеческого капитала, у Казахстана также есть конкурентное преимущество, которое важно грамотно использовать.

«Почти половина жителей нашей страны – люди младше 30 лет. Обладая молодым населением, мы имеем очень важный демографический дивиденд. Это поколение – не просто потребители технологий, они их создатели, драйверы новой экономики знаний. Президент Казахстана в Послании обозначил задачу сделать страну цифровым государством, и это прежде всего про человеческий капитал, про людей, которые умеют быст­ро учиться и применять новое на практике. Здесь важно применять на деле концепцию обучения на протяжении всей жизни. Мы должны прививать гражданам, начиная со школьной скамьи, новые навыки, которые будут полезны в цифровой век», – подчеркнул директор КИСИ Жандос Шаймарданов на Astana Think Tank Forum 2025.

В начале 2025 года в Казахстане был дан старт программе AI-Sana, по которой уже более 450 тыс. студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта. Более 63 тыс. студентов обучаются по IT-специальностям в 79 вузах. С прошлого года в учебные программы широко внедряется предмет «Искусственный интеллект». В вузах функционируют научно-исследовательские центры ИИ. По поручению Президента будет соз­дан специальный исследовательский университет в области ИИ. Также по поручению Главы государства Правительство начало работу над созданием национальной онлайн-платформы на базе ИИ для переподготовки высвобождаемых работников к будущим профессиям.

Кроме того, в 2024 году ученые Инс­титута умных систем и искусственного интеллекта при Nazarbayev University (ISSAI NU) разработали уникальную большую языковую модель KazLLM, направленную на развитие искусственного интеллекта на казахском языке. И это еще один большой и по-настоящему важный шаг к укреплению национального цифрового суверенитета и информационной безопасности.

Обучение модели на локальных источниках, релевантных именно для Казах­стана, не только повышает эффективность ее использования для казахстанцев, но и гарантирует, что ИИ отражает именно национальную систему знаний и ценностей, а не чужие интерпретации. Кроме того, создание и развитие своей LLM вносит огромный вклад в укреп­ление национальной идентичности – способствует сохранению и развитию государственного языка, культурных смыслов, уникальных особенностей языковой среды. Поскольку в мире по-прежнему доминируют лишь несколько языков ИИ, национальные модели позволяют странам говорить от своего имени, формировать контент и смыслы, учитывающие их реалии и ценности. Продолжая развитие в этом направлении, Казахстан способен создать языковую модель, востребованную не только внутри страны, но и в масштабе Цент­ральной Азии и тюркоязычного мира.

...Три с половиной десятилетия суверенного развития Казахстана пришлись на потрясающе турбулентный период: за это короткое время мир изменился до неузнаваемости, и глубокая трансформация мироустройства продолжается. Однако сложные кризисы, через которые прошла наша страна за это время, только доказали: наша независимость – не «подарок истории», а результат постоянного выбора, ответственности и усилий по ее сохранению и укреплению.

Новый исторический этап, который переживает Казахстан как часть глобального мирового сообщества, полон не только вызовов, но и возможностей, воспользовавшись которыми государство может выйти на принципиально новый уровень развития. Лишь государство, осознанно управляющее цифровой трансформацией и строящее ее на своих ценностях, сможет не просто выжить, но и занять устойчивое место в новом мире. И «суперсилой» нашей страны на этом пути по-прежнему остаются верность выбранной стратегии на построение Справедливого и Сильного Казахстана, единство и согласие в обществе, готовность людей развиваться и работать сообща.