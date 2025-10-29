25 октября в Казахстане отметили большой праздник – День Республики. Но как рассказать о пройденном пути интересно для всех? История страны неразрывно связана с судьбами казахстанцев. В нашей стране – более ста этносов. Семейные истории проживающих в Казахстане украинцев, белорусов, азербайджанцев, татар и других этносов, их путь к обретению нового дома, конечно же, отличаются друг от друга: кто-то приехал покорять целину, кто-то строить города – у каждого своя история. Сегодня представители разных этносов живут под общим шаныраком, понимая и укрепляя силу единства и межэтнического согласия.

Простые истории о земляках дарят людям душевное тепло, желание быть добрее и лучше. И празднование Дня Республики – отличный повод открыть свои сердца друг другу.

– Наши гости, а точнее – друзья, подготовили несколько творческих номеров, – отметила Оксана Жук. – Каждый рассказывал о любви к родной стране и городу. Активно и творчески себя проявили дети. Именно они были главными героя­ми этновечеринки и задавали тон всему празднованию.

Приглашенным в Дом дружбы предложили выступить экс­промтом. Нравится танцевать? Пожалуйста. Любите поэзию? Мы только рады. Хотите поиграть­ или посоревноваться? Мы участвуем.

– Сближение через культуру всегда интересно, а главное – весело и душевно, – подчеркивает Оксана Николаевна. – Наши праздники давно известны горожанам. С каждым годом приходит все больше гостей. Думаю, люди скучают по живому общению. А в праздничный день, когда все наполнены радостью и ожиданием чего-то хорошего, вокруг царит такая добрая энергия.

Жить, дышать полной грудью, быть в гуще событий, проводить каждый день разнообразно и увле­кательно – это то, о чем мечтают все гости и участники праздника. Такие мероприятия заряжают желанием узнавать больше о культурных традициях нашей страны и мира.