Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики

1

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем Республики!

Приняв 35 лет назад Декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства.

С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан. Благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене.

Но перед нами стоят более масштабные задачи. Несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благо­состояния народа.

Укореняя в обществе принцип «Закон и Порядок», идеологию «Таза Қазақстан», ценности патриотизма и солидарности, трудолюбия и ответственности, культ знаний и профессионализма, мы становимся зрелой нацией, уверенно смотрящей в будущее.

У каждого поколения своя миссия. Наш общий долг – следуя заветам предков, всесторонне укреплять нашу священную Независимость, превратить Казахстан в развитое, прогрессивное, справедливое государство.

Убежден, благодаря усердному труду, взаимной поддержке и, главное, единству мы успешно реализуем все намеченные планы и покорим новые вершины.

Будущее нашей Родины – в руках каждого из нас!

Пусть всегда высоко реет небесно-голубое знамя Казах­стана!

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!

#президент #поздравления #День Республики

Популярное

Все
Символ Нового Казахстана
Сохранить и передать следующим поколениям
Высокая оценка трудовых заслуг
Медиация – опора единства
Первые победы в Бахрейне
Матрица, определяющая судьбу человека
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости

Читайте также

Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
Высокая честь – Родину беречь
Братство, доверие, дружба
Важное событие для машиностроительной отрасли страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]