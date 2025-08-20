Креатив на пользу экологии

Николай Жоров
В Алматы прошла финальная часть молодежного Eco Fest TURAQTY JOL 6.0, ставшая логическим завершением пяти циклов проекта Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО.

Фестиваль был проведен при поддержке Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, министерств просвещения, культуры и информации и направлен на развитие у детей и молодежи интереса к экологической культуре и устойчивому развитию посредством поддержки и внедрения лучших экопроектов и творческих инициатив. Фестиваль собрал 70 финалистов программы из всех регионов страны: школьников, студентов и молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. В этом году была получена почти тысяча заявок, что свидетельствует об интересе молодежи к вопросам экологии. Конкурсные работы были представлены в трех направлениях – Innovation, Art и Media, в которых и были в итоге отобраны победители.

С первых дней участники экофеста погрузились в атмосферу сотрудничества, мотивации и обмена знаниями, а для многих это стало отправной точкой для личностного и профессионального роста. Креативная молодежь предлагала идеи также в надежде получить финансирование на реализацию своего проекта до 10 млн тенге. Главным требованием для победы было обозначение четкой экологичес­кой повестки в предлагаемой работе, эстетика, визуальное и эмоциональное воздействие.

Так, участница из Алматы София Васильева представила на суд жюри художественную работу «Дыхание воды».

– Я горю творчеством с самых ранних лет, и для меня нет способа выразить свои мысли лучше, чем через картину, – сказала она. – В своей работе я затронула тему разливов нефти в Каспийском море.

Финалисты постарались использовать представившийся шанс, чтобы заявить о себе, быть услышанными и внести реальный вклад в будущее планеты. Все они стали участниками образовательной программы TURAQTY JOL, заложенной в основу фестиваля и направленной на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к родному краю, формирование культурных, нравственных и экологических ценностей.

В рамках фестиваля молодые люди получили возможность прослушать цикл лекций от экспертов в области ESG, экологии, журналистики и искусства, поучаствовать в творческом пленэре, мастер-классах, тренингах по публичным выступлениям, командообразованию и сторителлингу, побывать с экскурсия­ми на телеканалах и в музеях.

