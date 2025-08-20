Фестиваль был проведен при поддержке Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, министерств просвещения, культуры и информации и направлен на развитие у детей и молодежи интереса к экологической культуре и устойчивому развитию посредством поддержки и внедрения лучших экопроектов и творческих инициатив. Фестиваль собрал 70 финалистов программы из всех регионов страны: школьников, студентов и молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. В этом году была получена почти тысяча заявок, что свидетельствует об интересе молодежи к вопросам экологии. Конкурсные работы были представлены в трех направлениях – Innovation, Art и Media, в которых и были в итоге отобраны победители.

С первых дней участники экофеста погрузились в атмосферу сотрудничества, мотивации и обмена знаниями, а для многих это стало отправной точкой для личностного и профессионального роста. Креативная молодежь предлагала идеи также в надежде получить финансирование на реализацию своего проекта до 10 млн тенге. Главным требованием для победы было обозначение четкой экологичес­кой повестки в предлагаемой работе, эстетика, визуальное и эмоциональное воздействие.

Так, участница из Алматы София Васильева представила на суд жюри художественную работу «Дыхание воды».

– Я горю творчеством с самых ранних лет, и для меня нет способа выразить свои мысли лучше, чем через картину, – сказала она. – В своей работе я затронула тему разливов нефти в Каспийском море.

Финалисты постарались использовать представившийся шанс, чтобы заявить о себе, быть услышанными и внести реальный вклад в будущее планеты. Все они стали участниками образовательной программы TURAQTY JOL, заложенной в основу фестиваля и направленной на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к родному краю, формирование культурных, нравственных и экологических ценностей.

В рамках фестиваля молодые люди получили возможность прослушать цикл лекций от экспертов в области ESG, экологии, журналистики и искусства, поучаствовать в творческом пленэре, мастер-классах, тренингах по публичным выступлениям, командообразованию и сторителлингу, побывать с экскурсия­ми на телеканалах и в музеях.