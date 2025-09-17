Такая позиция близка молодежному лидеру Якубу Джамалову. Он каждый день общается со старшеклассниками, студентами и видит, что в их среде все еще крепок культ «легких» денег и праздного образа жизни. Многие ребята после окончания школы не собираются ни учиться дальше, ни работать. Они привыкли сидеть на родительской шее и не хотят менять привычный образ жизни.

– К сожалению, по количеству NEET-молодежи наш регион входит в пятерку антилидеров. Но мы стараемся изменить ситуа­цию и видим положительную динамику, – говорит руководитель Молодежного ресурсного центра Карагандинской области Якуб Джамалов. – Мне кажется, что нежелание учиться и работать связано с воспитанием и семейным укладом. Такие парни и девушки, как правило, живут под крылом обеспеченных родителей. У них все есть. Говоря молодежным сленгом, им незачем напрягаться.

При этом в категорию NEET-молодежи входят и те, кто трудится неофициально или перебивается случайными заработками. Они, как показывает практика, погрязли в долгах или в кредитах. Эти молодые люди, получая зарплату в конвертах, не отчисляют ни налогов, ни взносов в пенсионный фонд. А значит, являются потенциальными иждивенцами.

В Карагандинской области действуют различные меры поддержки молодежи. В частности, первое профессиональное образование можно получить бесплатно. Сейчас в регионе 52 колледжа, в которых выделено более 9 тыс. бюджетных мест, причем около 4 тыс. из них – для подготовки специалистов рабочих специальностей. Студенты учатся бесплатно и получают ежемесячную стипендию в 40 тыс. тенге.

Кроме того, желающих получить новую профессию отправляют на краткосрочные курсы, а тех, кто хочет открыть свое дело, обучают основам предпринимательства. Потом они могут получить грант или микрокредит по одной из многочисленных госпрограмм и приступить к воплощению своего бизнес-проекта.

Безработной молодежи в Карагандинском регионе тоже оказывают господдержку. Старшекласснику или студенту на лето можно устроиться в трудовые отряды «Жасыл ел». Зарплата бойцов в нынешнем году составила от 85 до 125 тыс. тенге. А выпускникам учебных заведений предлагают участвовать в таких госпрограммах, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Общественные работы» и «Социальное рабочее место». В их рамках государство субсидирует часть заработной платы новичка. В результате молодому специалисту дают возможность получить опыт и продвинуться по карьерной лестнице.

– Считаю, что сейчас государство делает все возможное для трудоустройства молодежи, – высказывает свое мнение Якуб Джамалов. – Мне, когда я окончил вуз, помогла госпрограмма «Молодежная практика». Помню, обратился в Центр занятости, и меня направили на работу в управление по вопросам молодежной политики. Я всем интересовался, проявлял инициативу, у меня были опытные наставники, которые помогали продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому я уверен, что госпрограмма – это хорошая возможность для профессионального старта.

Якуб Джамалов поддерживает все проекты, которые реализуются в Карагандинской области в рамках Года рабочих профессий. Он считает, что в 2026-м нужно продолжить начатую работу, ведь ориентация молодежи на добросовестный труд поможет снизить иждивенческие настроения и социальный инфантилизм.