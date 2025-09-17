Культура труда и неприятие иждивенчества

Молодёжная политика
63
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Глава государства, обращаясь к казахстанцам, постоянно говорит о нетерпимости к иждивенчеству и приоритете доб­росовестного труда. К сожалению, непродуманная социальная политика поощряет иждивен­ческие настроения. И ­Касым-Жомарт ­Токаев подчеркивает: «Самое главное – честный труд. Нам необходимо воспитать поколение, которое хорошо понимает это».

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такая позиция близка молодежному лидеру Якубу Джамалову. Он каждый день общается со старшеклассниками, студентами и видит, что в их среде все еще крепок культ «легких» денег и праздного образа жизни. Многие ребята после окончания школы не собираются ни учиться дальше, ни работать. Они привыкли сидеть на родительской шее и не хотят менять привычный образ жизни.

– К сожалению, по количеству NEET-молодежи наш регион входит в пятерку антилидеров. Но мы стараемся изменить ситуа­цию и видим положительную динамику, – говорит руководитель Молодежного ресурсного центра Карагандинской области Якуб Джамалов. – Мне кажется, что нежелание учиться и работать связано с воспитанием и семейным укладом. Такие парни и девушки, как правило, живут под крылом обеспеченных родителей. У них все есть. Говоря молодежным сленгом, им незачем напрягаться.

При этом в категорию NEET-молодежи входят и те, кто трудится неофициально или перебивается случайными заработками. Они, как показывает практика, погрязли в долгах или в кредитах. Эти молодые люди, получая зарплату в конвертах, не отчисляют ни налогов, ни взносов в пенсионный фонд. А значит, являются потенциальными иждивенцами.

В Карагандинской области действуют различные меры поддержки молодежи. В частности, первое профессиональное образование можно получить бесплатно. Сейчас в регионе 52 колледжа, в которых выделено более 9 тыс. бюджетных мест, причем около 4 тыс. из них – для подготовки специалистов рабочих специальностей. Студенты учатся бесплатно и получают ежемесячную стипендию в 40 тыс. тенге.

Кроме того, желающих получить новую профессию отправляют на краткосрочные курсы, а тех, кто хочет открыть свое дело, обучают основам предпринимательства. Потом они могут получить грант или микрокредит по одной из многочисленных госпрограмм и приступить к воплощению своего бизнес-проекта.

Безработной молодежи в Карагандинском регионе тоже оказывают господдержку. Старшекласснику или студенту на лето можно устроиться в трудовые отряды «Жасыл ел». Зарплата бойцов в нынешнем году составила от 85 до 125 тыс. тенге. А выпускникам учебных заведений предлагают участвовать в таких госпрограммах, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Общественные работы» и «Социальное рабочее место». В их рамках государство субсидирует часть заработной платы новичка. В результате молодому специалисту дают возможность получить опыт и продвинуться по карьерной лестнице.

– Считаю, что сейчас государство делает все возможное для трудоустройства молодежи, – высказывает свое мнение Якуб Джамалов. – Мне, когда я окончил вуз, помогла госпрограмма «Молодежная практика». Помню, обратился в Центр занятости, и меня направили на работу в управление по вопросам молодежной политики. Я всем интересовался, проявлял инициативу, у меня были опытные наставники, которые помогали продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому я уверен, что госпрограмма – это хорошая возможность для профессионального старта.

Якуб Джамалов поддерживает все проекты, которые реализуются в Карагандинской области в рамках Года рабочих профессий. Он считает, что в 2026-м нужно продолжить начатую работу, ведь ориентация молодежи на добросовестный труд поможет снизить иждивенческие настроения и социальный инфантилизм.

#работа #Караганда #молодежь #трудоустройство #NEET-молодежь

Популярное

Все
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Сельское хозяйство – стратегический актив
Стараться помочь каждому
В Мажилисе ­Парламента прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Выстрелы в ночной степи
Высшая награда для мастера
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Культура труда и неприятие иждивенчества
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Как изменились цены на жилье в Казахстане
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Признание в любви
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Креатив на пользу экологии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]