Более 1 600 выпускников сделали первые шаги в профессии

Молодёжная политика
254
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В мегаполисе продолжается реализация важной государственной программы «Молодежная практика», направленной на содействие трудоустройству молодых специалистов. В 2025 году в рамках этой инициативы уже более 1 600 выпускников получили возможность начать карьеру, а к концу года планируется трудоустроить более 2 200 человек. Для тысяч молодых людей это шанс не только получить первый опыт, но и закрепиться на рабочем месте.

фото автора

«Молодежная практика» – это программа временного трудоустройства выпускников колледжей и вузов, окончивших обучение в течение последних трех лет. Особенность проекта в том, что в течение 12 месяцев заработную плату участникам выплачивает государство, тем самым снижая финансовую нагрузку на работодателей. Это дает компаниям возможность приглядеться к молодым кадрам, а выпускникам – продемонстрировать свои способности.

Программа охватывает широкий спектр профессий – от технических специальностей до гуманитарных направлений. Согласно данным Центра занятости Шымкента, наиболее востребованными отраслями остаются строительство, образование и легкая промышленность.

Примером успешного трудо­устройства стал Ислам Абдугалимов. Он работает ткачом на ковровой фабрике, куда попал сразу после окончания колледжа через молодежную практику. Сегодня Ислам уже штатный сотрудник предприятия.

– По сравнению с другими работами здесь интересно, – говорит Ислам. – Не стоишь на мес­те, постоянно в движении. Но еще многому нужно научиться, все понять.

На фабрике признают: «Молодежная практика» – эффективный инструмент закрытия вакансий. Текстильная промышленность сегодня остро нуждает­ся в кадрах, и потому здесь охотно берут на работу молодых специалистов, обучая их на месте.

Руководитель отдела кадров предприятия Альбина Галиулина рассказывает, что на производстве постоянно требуются ткачи, помощники ткача, дизайнеры, операторы, специалисты ОТК. И если среди практикантов видят перспективного работника, обязательно предлагают остаться.

По словам руководителя карьер­ного центра Жаннат Оспанхановой, программа «Молодежная практика» помогает преодолеть главный барьер на пути к трудоустройству – отсутствие опыта. Карьерные цент­ры ведут постоянную работу с молодежью. Участники могут зарегистрироваться на портале Enbek.kz в качестве безработных, после чего получить направление в одну из организаций. Также в каждом районе Шымкента действуют районные центры карьеры, куда можно обратиться лично.

Наряду с «Молодежной прак­тикой» в городе реализуется проект «Первое рабочее место», нацеленный на трудоустройство выпускников без опыта на постоян­ные рабочие места. В 2025 году по этому направлению планируется охватить более 1 100 молодых людей, и уже 346 направлены на работу.

Специалисты подчеркивают: для успешного трудоустройства молодежи важно быть открытой к обучению и готовой адаптироваться к запросам рынка. Сегодня недостаточно просто получить диплом. Нужно быть готовым развиваться, изучать смежные профессии и соответствовать требованиям работодателя.

Программа «Молодежная прак­тика» в Шымкенте продолжает доказывать свою эффективность: сотни молодых людей находят работу, приобретают опыт и строят карьеру. А работо­датели, в свою очередь, получают возможность подготовить и оставить в штате молодых мотивированных специалистов. Государственная поддержка в этой сфере становится не просто социальной мерой, а реальным вкладом в экономику региона и будущее молодого поколения.

#трудоустройство #профессия #практика #молодежная практика

Популярное

Все
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Золотой поединок состоится в Алматы
В столице прошла ярмарка с участием павлодарских аграриев
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Товарищеские встречи в Ташкенте
Большой бокс в Семее
Ярмарка – всем на радость
Посвятил себя небу и фотографии
Живой товар
ИИ под прицелом закона
Половина малого бизнеса – за женщинами
Будущее биозащиты
Обеспечить равный доступ к питьевой воде
Меню школьников оценивают с позиции качества, пользы и безопасности
Барымта остается актуальной проблемой
Усилен контроль за качеством питания в школах
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Конвенции
Более 1 600 выпускников сделали первые шаги в профессии
Ас болсын!
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Цены на золото и серебро бьют новые рекорды
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Лювак для бодрости

Читайте также

Культура труда и неприятие иждивенчества
Креатив на пользу экологии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]