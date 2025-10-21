«Молодежная практика» – это программа временного трудоустройства выпускников колледжей и вузов, окончивших обучение в течение последних трех лет. Особенность проекта в том, что в течение 12 месяцев заработную плату участникам выплачивает государство, тем самым снижая финансовую нагрузку на работодателей. Это дает компаниям возможность приглядеться к молодым кадрам, а выпускникам – продемонстрировать свои способности.

Программа охватывает широкий спектр профессий – от технических специальностей до гуманитарных направлений. Согласно данным Центра занятости Шымкента, наиболее востребованными отраслями остаются строительство, образование и легкая промышленность.

Примером успешного трудо­устройства стал Ислам Абдугалимов. Он работает ткачом на ковровой фабрике, куда попал сразу после окончания колледжа через молодежную практику. Сегодня Ислам уже штатный сотрудник предприятия.

– По сравнению с другими работами здесь интересно, – говорит Ислам. – Не стоишь на мес­те, постоянно в движении. Но еще многому нужно научиться, все понять.

На фабрике признают: «Молодежная практика» – эффективный инструмент закрытия вакансий. Текстильная промышленность сегодня остро нуждает­ся в кадрах, и потому здесь охотно берут на работу молодых специалистов, обучая их на месте.

Руководитель отдела кадров предприятия Альбина Галиулина рассказывает, что на производстве постоянно требуются ткачи, помощники ткача, дизайнеры, операторы, специалисты ОТК. И если среди практикантов видят перспективного работника, обязательно предлагают остаться.

По словам руководителя карьер­ного центра Жаннат Оспанхановой, программа «Молодежная практика» помогает преодолеть главный барьер на пути к трудоустройству – отсутствие опыта. Карьерные цент­ры ведут постоянную работу с молодежью. Участники могут зарегистрироваться на портале Enbek.kz в качестве безработных, после чего получить направление в одну из организаций. Также в каждом районе Шымкента действуют районные центры карьеры, куда можно обратиться лично.

Наряду с «Молодежной прак­тикой» в городе реализуется проект «Первое рабочее место», нацеленный на трудоустройство выпускников без опыта на постоян­ные рабочие места. В 2025 году по этому направлению планируется охватить более 1 100 молодых людей, и уже 346 направлены на работу.

Специалисты подчеркивают: для успешного трудоустройства молодежи важно быть открытой к обучению и готовой адаптироваться к запросам рынка. Сегодня недостаточно просто получить диплом. Нужно быть готовым развиваться, изучать смежные профессии и соответствовать требованиям работодателя.

Программа «Молодежная прак­тика» в Шымкенте продолжает доказывать свою эффективность: сотни молодых людей находят работу, приобретают опыт и строят карьеру. А работо­датели, в свою очередь, получают возможность подготовить и оставить в штате молодых мотивированных специалистов. Государственная поддержка в этой сфере становится не просто социальной мерой, а реальным вкладом в экономику региона и будущее молодого поколения.