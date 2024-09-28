Креативный ролик солдат Нацгвардии покорил TikTok: ролик набрал около 3 млн просмотров

Видеоролик, в котором солдаты воинской части 6654 исполняют танцевальный номер, стал настоящим хитом в социальной сети TikTok, набрав около 3 миллионов просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев. Главными героями видео стали солдаты срочной службы учебного батальона рядовые Ильяс Нығметов, Жасұлан Боканов и Арман Мейіржан

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В видео солдаты демонстрируют свои танцевальные навыки, вызывая восхищение зрителей. Несмотря на строгую военную дисциплину, ребята показали, что даже в армейской жизни можно найти место для отдыха, креативности и веселья. Ролик моментально разлетелся по сети, привлекая внимание казахстанских пользователей.

– Мы сняли это видео, чтобы показать, что армия – это не только строгий порядок и выполнение обязанностей, но и место, где можно найти единомышленников, с которыми можно делиться радостями и проводить весело время, – поделился своими мыслями рядовой Ильяс Нығметов, один из участников ролика.

Видео собрало множество комментариев, в которых пользователи выражали свою поддержку и восхищение. «С такими солдатами можно покорить любые вершины!», «Супер! Так держать! Лёгкой службы», «Настоящие герои, которые не только служат Родине, но и дарят улыбки!», «Гвардейцы всегда в тренде» – делятся люди своим мнением в комментариях.

Рядовой Жасұлан Боканов также отметил важность такого контента: «Мы хотели показать, что солдаты тоже умеют веселиться и находить время для творчества. Думаю, что это видео вдохновит многих ребят на службу и покажет, что армия – это не только испытания, но и новые возможности».

Стоит отметить, что это не первое видео от солдат воинской части 6654, которое завоевало популярность. Молодые солдаты активно создают контент, который раскрывает жизнь в армии с новой интересной стороны, что позволяет воспринимать службу не только как долг и работу, но и как время для самовыражения и командной сплоченности.

- Мы не ожидали, что наше видео наберёт столько просмотров. Это была обычная идея, но теперь мы понимаем, что можем создавать что-то большее, что вдохновляет других и приносит радость нашим гражданам, - сказал рядовой Арман Мейіржан/

Пользователи TikTok продолжают активно делиться роликом, и, судя по всему, молодые военнослужащие обещают радовать своих зрителей новым творческим подходом и креативным мышлением.

Стоит отметить, что это не первое видео гвардейцев, залетающее в топ по просмотрам. Ранее военнослужащие авиационной базы Национальной гвардии МВД РК записали популярный ролик, в котором девушка-военнослужащая заходит в дверь, что символизирует ее начало службы, и видит красивых молодых офицеров воинской части. Видеоролик вызвал бурную положительную реакцию казахстанцев.