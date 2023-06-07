Итак, что представляет собой данный проект?

«Кредитные каникулы» – это период времени, в течение которого военнослужащие освобождаются от обязанности погашения кредитов и займов. По мнению представителей Министерства обороны, это дает возможность солдатам сосредоточиться на выполнении своих воинских обязанностей, а также позволяет им временно избежать финансового давления.

Проект стартовал еще 5 декабря 2022 года, когда между Минобороны и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, предусматривающий предоставление отсрочек платежей по банковским займам и микрокредитам заемщикам, призванным на срочную воинскую службу. В реализацию меморандума был разработан соответствующий алгоритм действий заинтересованных сторон.

Во-первых, речь идет о предоставлении Министерством обороны в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка списков призывников и военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу, имеющих банковские займы и (или) микрокредиты. Во-вторых, предполагается направление агентством этого списка в адрес кредиторов, будь то банки второго уровня или организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, а также коллекторские агентства. И наконец, в-третьих, оперативное предоставление кредиторами отсрочки платежей по банковским займам и (или) микрокредитам по основному долгу и (или) вознаграждению, а также приостановлению всех форм взыскания задолженности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, есть возможность самостоятельного обращения заемщика к кредитору с заявлением на изменение условий договора банковского займа и (или) микрокредита с приложением справок, подтверждающих факт призыва или прохождения военнослужащим срочной воинской службы. Заявление направляется посредством электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения либо путем посещения офиса кредитора.

По данным Минобороны РК, у 7,1 тыс. военнослужащих срочной службы имеются 16,6 тыс. кредитов в банках и МФО на сумму 2,5 млрд тенге. Отсрочку платежей получили 3,7 тыс. военнослужащих по 5,5 тыс. займам и микрокредитам. Программа «кредитных каникул» доступна для ипотеки, автокредитов, потребительских кредитов и другого.

На вопрос о том, не создаст ли эта программа иждивенческий настрой у защитников Отечества, разработчики отвечают, что политика «кредитных каникул» способствует социальному равенству. «Она признает важность и значимость службы военнослужащих срочной службы и предоставляет им дополнительные льготы. Однако «кредитные каникулы» не решают все финансовые проблемы срочников. Они предоставляют временное облегчение, но после окончания службы военнослужащие все равно должны будут возвращаться к погашению своих кредитов и займов. Поэтому важно использовать этот период каникул с умом и планировать свои финансы, чтобы избежать дополнительных финансовых трудностей в будущем», комментируют в Минобороны РК.