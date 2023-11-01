Крематорий: удобрение вместо яда

В скором времени в областном центре откроется пока единственный в регионе крематорий. Стараниями зооволонтеров и матпомощи спонсоров печь-инсинератор уже доставлена в Костанай, а после получения всех разрешительных документов из «экологии», начнет выполнять свои непосредственные функции.

Эту идею местные зооволонтеры вынашивали целый год, с тех самых пор, как вблизи города было разрушено кладбище домашних животных. Да и вообще, захоронение умерших питомцев нынче тема не модная и не актуальная, к тому же запрещенная законом. В России, между прочим, за нарушение правил можно даже штраф схлопотать. У нас не так все категорично, но все же некоторые законопослушные костанайцы предпочитают ездить в Челябинск, чтобы предать тело погибшего четвероногого друга огню.

– В России очень развита сеть крематориев именно для домашних животных. К примеру, только в Москве их около 40. И нам тоже очень хотелось привить местному населению культуру цивилизованного прощания с питомцами, которые чаще всего живут с нами не один год, а порой и не один десяток лет, – пояснила зампредседателя ОО «Надежда плюс kst» Ольга Соловьева. – К тому же тело животного, погибшего от чумы, бешенства или же собачьего коронавируса, преданное земле, заражает почву. И это очень опасно. Так что кремирование домашнего питомца – самый достойный и экологически чистый способ прощания с любимцем.

Печь-инсинератор вместимостью до 100 кило­грам­мов имеет камеру дожига, что позволяет при кремации избежать неприятных запахов, а также выделения вредных веществ в атмосферу. И это ее главное отличие от крематория. Впрочем, как и цена. Агрегат обошелся зооволонтерам в 5 млн тенге. Это заемные средства и деньги меценатов. При этом цены на кремирование пока не установлены, но уже понятно, что костанайцам из социальной группы населения, которые зачастую по совместительству оказываются еще и сердобольными, то есть приютившими под своим кровом не одно животное (пенсионерам и многодетным), будут предоставляться скидки.

– Очень важно, что наш проект имеет социальный характер. Всю прибыль, которая будет получена от кремации домашних питомцев, мы планируем направить на покупку корма для животных, которые содержатся в нашем реабилитационном центре. Это крупные собаки, собаки-инвалиды, щенки, которые растут и ждут стерилизацию, – все те, кого мы не можем просто выпустить в естественную среду обитания, поскольку они нуждаются в нашей помощи. Государство не выделяет деньги на их кормление, и нам приходится делать это за собственный счет. Благодаря крематорию мы постараемся привести наш приют в режим окупаемости, – отметила Ольга Соловьева.

Печь-инсинератор, которая прибыла в Костанай с Ижевского завода, рассчитана как на индивидуальные кремации, так и на общие. Кстати, в соседней России невостребованный прах домашних питомцев широко используют в сельском хозяйстве как отменное удобрение.

В случае с индивидуальной кремацией хозяину выдают коробку памяти с прахом питомца. Ее можно прикопать вместе с поводком или любимой игрушкой кошки или собаки, а можно и просто развеять его. Так или иначе почва напитается органикой и непременно выдаст что-нибудь эдакое вроде цветка, который напомнит его владельцу об ушедшем на радугу друге.