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Крепкая броня
Насихат Оркушпаева

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил чествовали участников VIII Армейских
международных игр.

Торжественная церемония была приурочена к Дню танкиста и проходила с участием представителей Министерства обороны, главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих Силами специальных операций, Военно-воздушных сил и ветеранов.

Отметим, что этот праздник берет начало с 1942 года. Именно тогда из нашей страны на фронт была направлена колонна танков, собранных на деньги молодых трудящихся Чимкентской железной дороги. 15 сентября 1942 года 46 боевых машин с надписью «Комсомолец Казахстана» ушли на передовую.

По словам министра обороны генерала-полковника Руслана Жаксылыкова, несмотря на появление новых видов вооружения, танки остаются основной боевой составляющей армий многих стран мира.

– Уважаемые господа офицеры, военнослужащие по контракту, ветераны, сегодня знаменательный день, – обратился к собравшимся глава оборонного ведомства. – Фраза о том, что броня крепка и танки наши быстры, актуальна и на сегодняшний день. Наши воины-танкисты с честью выполняют воинский долг не только на соревнова­ниях, но и в каждодневном ратном труде, в том числе в рамках боевой подготовки, практических стрельб. Буквально недавно мы проводили проверку готовности командного состава, командиров частей и отрадно, что с поставленными задачами они справились на «отлично» и «хорошо».

С особой гордостью министр обороны отметил достижения наших военных на Международных армейских играх. Напомним, Вооруженные силы РК участвовали в семи конкурсах из 34, завоевав четыре «золота» и одно «серебро». Лучшими наши команды стали в «Мастерах артил­лерийского огня», «Тактическом стрелке», «Меридиане», прошедших на территории Казахстана, а также в состязании «Воин мира», состоявшемся в Армении.

«Серебра» удостоились казахстанские военные моряки на «Кубке моря» в Азербайджане. Достойно выступили и военные альпинисты в Кабардино-Балкарии. В конкурсе «Эльбрусское кольцо» они заняли четвертое место. В шаге от финала «Танкового биатлона» остановились и казахстанские танкисты, уступившие военнослужащим из Китая.

– Соперники, завоевавшие первые и вторые места, выступали на модернизированных боевых машинах. Наши танкисты который год на штатной технике. Если бы все изначально участвовали на равных условиях, то, уверен, казахстанские бойцы оставили бы соперников далеко позади себя, поскольку обладают высоким профессионализмом, – добавил Руслан Жаксылыков.

Резюмируя речь, он подчерк­нул, что на фоне нестабильной геополитической обстановки важно сохранять сплоченность и преданность выбранному делу.

Главной кузницей кадров наших офицеров является Военный институт Сухопутных войск в Алматы, а обучение младших специалистов танковых войск осуществляется в учебном центре в Гвардейском гарнизоне. Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, в казахстанской армии успешно апробированы способы применения боевых машин «Танковая карусель» и «Сақ қорғаны», позволяющих повысить эффективность поражения противника и минимизировать потери.

Генерал-полковник также отметил особую роль ветеранов в военно-патриотическом воспитании молодежи, в сохранении славных традиций танкистов и укреплении воинского братства.

В рамках знаменательного события состоялось награждение призеров Армейских международных игр. Как подчеркнул руководитель оборонного ведомства, благодаря тщательной подготовке, слаженной работе руководящего, тренерского состава и профессионализму военно­служащих, в состязаниях по военно-прикладным видам спорта участники Игр показали хорошие результаты.

В этот же день чествовали и победителей конкурса на лучший ролик в социальной сети TikTok среди военнослужащих срочной службы. К слову, лучших определили по количеству просмотров и лайков.

Так, первое место занял курсант учебного центра по подготовке младших специалистов Сил воздушной обороны рядовой срочной службы Нурболат Адилбай с роликом «Ждем тебя, брат». Второе место – рядовой войсковой части 31767 РгК «Восток» Акылбек Максимов, подготовивший ролик «Қазақтын жігіттері». Третье – рядовой срочной службы войсковой части 41433 РгК «Запад» Ильяс Абенов. Его работа называется «Я не жалею, что пошел в армию».

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