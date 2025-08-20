Участники межведомственного совещания, прошедшего под председательством прокурора области Нургалыма Абдирова, дали понять: работа по проекту «Тараз – безопасный город», инициированному относительно недавно, будет продолжена. Как оказалось, совместные усилия были не напрасными.

Аким Тараза Бакытжан Орынбеков рассказал о конкретных шагах. В первую очередь делается акцент на постоянную профилактическую работу с правоохранительными и заинтересованными государственными органами.

В результате в первом полугодии 2025 года количество правонарушений, совершенных подростками, снизилось на 32% по сравнению с аналогичным перио­дом 2024-го. За отчетный период количество краж мобильных телефонов уменьшилось на 33,3%, правонарушений, зафиксированных в общественных местах, – на 27,1%, а повторных преступлений, совершенных лицами с неснятой судимостью, – на 25,2%.

Стало известно, что для предот­вращения карманных краж 155 новых автобусов, приобретенных в прошлом году, и 35 единиц общественного транспорта, доставленных в 2025-м, оснащены камерами видеонаблюдения. Из 457 автобусов, уже занимавшихся перевозками на территории города, такими же средствами контроля и слежения оборудованы пока 280.

Помимо этого, на улицах областного центра планируется нанесение дорожной разметки на площади 62 тыс. кв. м и установка 400 м искусственных неровностей. В целях безопасности акиматом города принимаются комплексные меры по улучшению соответствую­щей инфраструктуры. С начала года за счет местного бюджета были заменены 158 неисправных пожарных гидрантов, приобретены пять сирен, размещены наружные наглядные материалы.

Также в ходе встречи прокурор города Тараза Нуржан Боранбаев, председатель городского маслихата Кенжебек Олжабай и исполняющий обязанности начальника городского управления полиции Данияр Азимов высказали свои мнения и внесли предложения по повестке дня.

Подводя итоги совещания, Нургалым Абдиров отметил положительную динамику снижения преступности и правонарушений в городе, поручил ответственным лицам не снижать темп работы, дал дополнительные указания по противодействию бытовому насилию, интернет-мошенничеству, подростковой и наркопреступности.

Надо сказать, что проект «Тараз – безопасный город», реализуемый с недавнего времени и охватывающий многие сферы деятельности, уже неоднократно доказывает свою эффективность на деле. Это не может не радовать местных жителей, которые наде­ются, что вскоре жить в родном городе станет еще безопаснее.