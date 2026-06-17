Криптокошельки, транзакции и «синтетика»: МВД бьет по финансовым и цифровым схемам наркобизнеса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое внимание уделяется борьбе с распространением наркотиков в цифровой среде, где наркобизнес активно использует современные технологии для организации незаконной деятельности.

По данным МВД, за пять месяцев 2026 года пресечено более трех тысяч уголовных наркоправонарушений, из которых порядка 1,5 тысячи наркопреступлений. Ликвидировано шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Пресечена деятельность 12 лабораторий по производству синтетики и 42 фитолабораторий. В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в интернете через систему "Кибернадзор" на блокировку направлено около 12 тысяч интернет-ресурсов, использовавшихся для рекламы и продажи запрещенных веществ.

Совместно с Национальным банком приняты меры по пресечению финансовых операций, связанных с наркобизнесом. Приостановлены подозрительные транзакции на сумму свыше 107 миллионов тенге, заблокированы около 125 тысяч иностранных платежных карт, проводится проверка данных по 20 тысячам криптокошельков.