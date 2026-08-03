Житель области Жетісу похитил из торгового центра более 600 плиток шоколада

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мужчина полностью признал свою вину

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В полицию обратился представитель одного из торговых центров города, сообщивший о систематической пропаже шоколада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

 После проверки записей камер видеонаблюдения сотрудники службы безопасности установили, что один и тот же мужчина на протяжении нескольких недель регулярно приходил в магазин, прятал плитки шоколада в сумку и карманы, после чего покидал торговый зал, не оплачивая товар.

Как выяснилось, подозреваемый действовал по одной и той же схеме: заходил в магазин, убеждался, что за ним никто не наблюдает, складывал шоколад в личные вещи и выходил. Спустя несколько минут он снова возвращался и повторял свои действия. В отдельные дни мужчина совершал по пять-шесть таких «рейдов».

По данным полиции, в течение месяца из торгового центра было похищено 625 плиток шоколада. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 530 тысяч тенге.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники Панфиловского районного отдела полиции установили и доставили в подразделение 41-летнего жителя Жаркента. Мужчина полностью признал свою вину.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейские также проверяют задержанного на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений.

#полиция #МВД #Жетісу #торговый центр #шоколад #ЗИП #плитки

Популярное

Все
Отражение политической культуры общества
Новые инфраструктурные, транспортные и социальные объекты открылись в регионах РК
В Евросоюзе ввели обязательную маркировку ИИ-контента
На возвращенные активы газифицируют сёла в Жамбылской области
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
На Кубе снова полный блэкаут
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы по пассажиропотоку за сутки
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Роналду закатит свадьбу века
Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку
АФМ выявило крупные хищения в системе ОСМС
Китайская авиакомпания откроет новые рейсы в Казахстан
Спад жары прогнозирует Казгидромет
Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Казахстанские ученые разработали цифровую платформу для селекции пчел
Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Токаев принял председателя АФМ
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге
КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Запущен комбинат – появится и кластер
Большие перспективы для села
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Дипфейки и видео со знаменитостями – новая схема мошенников…
Судебные исполнители тратили взысканные деньги на свои нужд…
14 граждан Кореи задержал КНБ Казахстана по делу о колл-цен…
Попал в объектив камеры видеонаблюдения: беглого мошенника …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]