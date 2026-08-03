Житель области Жетісу похитил из торгового центра более 600 плиток шоколада

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В полицию обратился представитель одного из торговых центров города, сообщивший о систематической пропаже шоколада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

После проверки записей камер видеонаблюдения сотрудники службы безопасности установили, что один и тот же мужчина на протяжении нескольких недель регулярно приходил в магазин, прятал плитки шоколада в сумку и карманы, после чего покидал торговый зал, не оплачивая товар.



Как выяснилось, подозреваемый действовал по одной и той же схеме: заходил в магазин, убеждался, что за ним никто не наблюдает, складывал шоколад в личные вещи и выходил. Спустя несколько минут он снова возвращался и повторял свои действия. В отдельные дни мужчина совершал по пять-шесть таких «рейдов».



По данным полиции, в течение месяца из торгового центра было похищено 625 плиток шоколада. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 530 тысяч тенге.



В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники Панфиловского районного отдела полиции установили и доставили в подразделение 41-летнего жителя Жаркента. Мужчина полностью признал свою вину.



По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейские также проверяют задержанного на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений.