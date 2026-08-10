Казахстанцам дали инструкции по защите аккаунта WhatsApp от взлома

Правоохранители сделали важное заявление для граждан в связи с участившимися случаями интернет-мошенничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел предупреждает о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в мессенджере WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz

Для усиления защиты МВД рекомендует включить двухэтапную проверку: откройте WhatsApp, перейдите в "Настройки", выберите раздел "Аккаунт", затем "Двухэтапная проверка" и нажмите "Включить". Установите шестизначный PIN-код и укажите адрес электронной почты для восстановления доступа. Никому не сообщайте установленный PIN-код.

Также необходимо регулярно проверять подключенные устройства. Для этого необходимо открыть меню (три точки в правом верхнем углу), выбрать "Связанные устройства" и ознакомиться со списком. При обнаружении незнакомого устройства следует нажать на него и выберите "Выйти", чтобы удалить доступ.

«Признаками возможного взлома являются подключение неизвестных устройств, отправка сообщений без вашего участия, обращения знакомых о подозрительных просьбах от вашего имени, получение SMS-кода подтверждения без запроса, а также самопроизвольный выход из аккаунта. Не передавайте коды подтверждения третьим лицам, не переходите по сомнительным ссылкам и не устанавливайте сторонние приложения по указанию неизвестных людей. При выявлении признаков взлома незамедлительно примите меры по защите аккаунта и обратитесь в правоохранительные органы. При обнаружении несанкционированной активности в WhatsApp необходимо незамедлительно завершить все активные сеансы в разделе "Связанные устройства", изменить PIN-код двухэтапной проверки и уведомить свои контакты о возможной компрометации аккаунта», – проинструктировали в МВД.

Также в правоохранительных органах рекомендуют проверить смартфон и компьютер на наличие вредоносного программного обеспечения и не передавать третьим лицам коды подтверждения, поступающие по SMS или в мессенджере.

«МВД напоминает: если вы получили от знакомого сообщение с просьбой срочно перевести деньги, обязательно свяжитесь с ним по телефону или другим способом и убедитесь, что сообщение действительно отправлено владельцем аккаунта», – добавили в МВД.

Ранее в Байзакском районном суде Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении двух жителей региона. По информации областной прокуратуры, было установлено, что последние, начиная с декабря 2024 года, по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения размещали в мессенджере WhatsApp объявления о продаже посуды и иных товаров для дома по заниженным ценам.