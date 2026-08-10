Казахстанцам дали инструкции по защите аккаунта WhatsApp от взлома

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители сделали важное заявление для граждан в связи с участившимися случаями интернет-мошенничества 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел предупреждает о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в мессенджере WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz 

Для усиления защиты МВД рекомендует включить двухэтапную проверку: откройте WhatsApp, перейдите в "Настройки", выберите раздел "Аккаунт", затем "Двухэтапная проверка" и нажмите "Включить". Установите шестизначный PIN-код и укажите адрес электронной почты для восстановления доступа. Никому не сообщайте установленный PIN-код.

Также необходимо регулярно проверять подключенные устройства. Для этого необходимо открыть меню (три точки в правом верхнем углу), выбрать "Связанные устройства" и ознакомиться со списком. При обнаружении незнакомого устройства следует нажать на него и выберите "Выйти", чтобы удалить доступ.

«Признаками возможного взлома являются подключение неизвестных устройств, отправка сообщений без вашего участия, обращения знакомых о подозрительных просьбах от вашего имени, получение SMS-кода подтверждения без запроса, а также самопроизвольный выход из аккаунта. Не передавайте коды подтверждения третьим лицам, не переходите по сомнительным ссылкам и не устанавливайте сторонние приложения по указанию неизвестных людей. 

При выявлении признаков взлома незамедлительно примите меры по защите аккаунта и обратитесь в правоохранительные органы. При обнаружении несанкционированной активности в WhatsApp необходимо незамедлительно завершить все активные сеансы в разделе "Связанные устройства", изменить PIN-код двухэтапной проверки и уведомить свои контакты о возможной компрометации аккаунта», – проинструктировали в МВД. 

Также в правоохранительных органах рекомендуют проверить смартфон и компьютер на наличие вредоносного программного обеспечения и не передавать третьим лицам коды подтверждения, поступающие по SMS или в мессенджере. 

«МВД напоминает: если вы получили от знакомого сообщение с просьбой срочно перевести деньги, обязательно свяжитесь с ним по телефону или другим способом и убедитесь, что сообщение действительно отправлено владельцем аккаунта», – добавили в МВД. 

Ранее в Байзакском районном суде Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении двух жителей региона. По информации областной прокуратуры, было установлено, что последние, начиная с декабря 2024 года, по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения размещали в мессенджере WhatsApp объявления о продаже посуды и иных товаров для дома по заниженным ценам.

#взлом #WhatsApp #аккаунт #инструкции

Популярное

Все
Больше партийной ответственности, меньше лоббизма: эксперт назвал главные задачи будущего Курултая
Глава государства: наследие Абая — источник подлинного патриотизма
Кассовые сборы «Одиссеи» превысили миллиард долларов
Бейбарыс Ерсеит стал победителем ЧА по тяжёлой атлетике
В Кабмине оперативно обсудили ситуацию на пунктах пропуска на госгранице
Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения великого мыслителя
Бахыт Есимова возглавила отдел в администрации Президента
Новые инфраструктурные и социальные объекты открылись в регионах Казахстана
Развитие производства и импортозамещение: как реализуются поручения Президента
Известного блогера Маха.dxb объявили в международный розыск
Аномальная жара возвращается в Казахстан
Двумя рекордами отметился Казахстан на ЧМ по лёгкой атлетике U20
В Болливуде впервые снимают новый фильм полностью в IMAX
Лежащую женщину пнули ногой по голове в области Жетiсу
Августовское ЕНТ началось в Казахстане
Молодежь Астаны запустила видеочеллендж в честь Дня Абая
Первый центр отдыха для сотрудников МЧС открыли в Казахстане
Казахстанцам дали инструкции по защите аккаунта WhatsApp от взлома
В Шанхае отменили около 1,4 тыс. рейсов из-за тайфуна
Более 85% граждан доверяет Президенту К.Токаеву – соцопрос
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Звезды, косплей и тысячи фанатов: чем удивит Comic Con Astana
Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане
Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Семья как главная ценность
На возвращенные активы газифицируют сёла в Жамбылской области
Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Молоко не пропадет
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане

Читайте также

Видео с нецензурной бранью обернулось арестом для жителя с…
Житель области Жетісу похитил из торгового центра более 600…
Дипфейки и видео со знаменитостями – новая схема мошенников…
Судебные исполнители тратили взысканные деньги на свои нужд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]