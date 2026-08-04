Видео с нецензурной бранью обернулось арестом для жителя столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись с противоправным содержанием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Было установлено, что мужчина во время съемки видеозаписи в общественном месте выражался нецензурной бранью, тем самым нарушая общественный порядок.

Впоследствии он разместил данную видеозапись на своей странице в соцсети Instagram, сделав свои противоправные действия доступными для широкой общественности.

«Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 26-летний Балташ Шынгысхан. Мужчина привлечен к ответственности и подвергнут аресту сроком на 5 суток. Полиция на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей. Стражи порядка призывают граждан соблюдать общественный порядок и нормы поведения в соцсетях», – проинформировали в ведомстве.

Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили противоправную прямую трансляцию на платформе TikTok. Во время эфира девушка нецензурно выражалась, демонстрировала непристойное поведение и заявила об употреблении наркотических средств.