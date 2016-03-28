По данным местных властей, среди погибших 23 ребенка, еще 56 детей госпитализированы. Власти призывают население сдавать кровь и организовали бесплатный транспорт до пунктов приема. По данным предварительного расследования, террорист подорвал себя в толпе между детскими горками и кассами, чтобы нанести максимальный ущерб. По оценке специалистов, мощность взрывного устройства составила от 8 до 10 кг в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающих элементов бомбы использовались металлические шарики.

Японцам беженцы не нужны

По сообщению японского новостного агентства «Киодо», Токио отказало в статусе беженцев рекордному числу просителей. Было одобрено лишь 27 прошений из 7 500, поданных в 2015 году, приводит агентство данные министерства обороны. Еще 13 тыс. человек ожидают решения. Некоторым из них разрешено работать, однако большинство вынуждено находиться в специальных центрах, которые, по сообщениям, переполнены.

Анахронизм НАТО

НАТО является устаревшей организацией, за содержание которой США платят слишком много, заявил претендент на пост американского президента от Республиканской партии Дональд Трамп.

«У меня есть несколько вопросов по НАТО. И прежде всего, это устаревшая организация. Она создавалась много десятилетий назад, когда мы были другой страной. И угроза была другой. Советский Союз, а не Россия, который был гораз­до мощнее современной России», – сказал он в интервью, которое опубликовала на своем сайте газета New York Times.

Ожидание террора

Более половины немцев ожидают терактов в Германии в текущем году, свидетельствует опрос института изучения общественного мнения Emnid, результаты которого в воскресенье опубликовало издание Bild am Sonntag, передает РИА «Новости».

Большинство респондентов (56%) заявило, что ожидают атак в 2016 году, 38% опрошенных поддержали противоположную точку зрения. При этом более половины немцев после терактов в Брюсселе сказали, что не боятся террора. Ранее глава МВД ФРГ Томас де Мезьер заявил, что в настоящий момент нет указаний на то, что террористы готовят атаки в Германии.

Астероидный океан

В древности океан на Марсе мог возникнуть после бомбардировки планеты астероидами и просуществовать недолгое время.

Об этом рассказал Тим Паркер из Лаборатории реактивного движения НАСА в городе Пасадене (Калифорния, США) в ходе своего выступления на 47-й Лунной и планетарной конференции, открывшейся в Вудлендсе (Техас, США), сообщает издание New Scientist. Четыре миллиарда лет назад планеты интенсивно бомбардировались кометами и астероидами. Эти небесные тела могли занести на Красную планету достаточное количество воды, а также разогреть ее поверхность. Между тем отсутствие у соседа Земли плотной атмосферы не позволило сохранить океан, одна часть которого испарилась в космос, тогда как другая заморозилась.

В «Аль-Джазире» сокращения

Катарский телеканал «Аль-Джазира» (международная телекомпания со штаб-квартирой в Дохе) сокращает штат на 500 человек, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя телекомпании. Штат, состоящий из 4 тыс. человек, сократят примерно на 10% в связи с финансовыми затруднениями. В основном сокращения затронут сотрудников в отделении в Дохе. По словам исполняющего обязанности генерального директора Мостефы Суага, увольнения необходимо произвести, чтобы сохранить позиции телекомпании в индустрии «в свете масштабных изменений, происходящих в глобальном медиапространстве».