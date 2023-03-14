Көрісу – древний обычай

В древние времена, когда казахи занимались исключительно кочевым скотоводством, ровно за неделю до дня весеннего равноденствия они подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу.

Как рассказывают местные краеведы, эта традиция раньше бытовала только в западных регионах страны, но в последние годы Көрісу күні, или, как еще называют этот праздник, Амал мерекесі, масштабно отмечают по всему Казахстану.

В этот день всем миром, аулом люди выходят в красочных национальных одеждах, приветствуют друг друга рукопожатием и говорят: «Бір жасын құтты болсын!» При встрече, навещая родных и соседей, справляются о здоровье, а еще надо простить давние обиды, забыть ссоры. Везде устанавливаются юрты, накрываются богатые столы.

Специально в гости приглашать не принято, однако в каждом доме варится мясо в казане, а в воздухе витает чудесный запах домашней выпечки. К празднику всегда готовят баурсаки, которыми угощают всех, кто приходит в дом. Без этого любимого всеми казахского угощения не бывает ни одного национального праздника.

Наши предки тяжело переживали суровые зимы – они жили в юртах, в бескрайних степях тяжело было укрыться от метели и снега, а скоту – трудно добыть пропитание. Но самым страшным для кочевника зимой был жұт, из-за которого вся степь покрывалась льдом. С ним приходил и голод. А потому приход весны для всех был настоящим праздником. Люди радовались лучам солнца, которые прогревали землю, и наконец-то отходили от переживаний за семью и скот. В первые дни весны даже запрещалось топтать и рвать первую траву – она была символом надежды и процветания.

Көрісу күні олицетворяет собой взаимное уважение, доб­рое отношение людей друг к другу, уважение к старшим. Этот праздник приз­ван воспитывать у подрастающего поколения такие качества, как доброта, милосердие, дружба, достоинство, почтение. Он наполнен глубоким смыслом, символизирует обновление и возрождение.