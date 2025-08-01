Эта мера принята в связи с учащением случаев нападений на медицинский персонал

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В шести стационарах Астаны организованы круглосуточные посты охраны для обеспечения безопасности медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

По информации Управления общественного здравоохранения, охрану обеспечивают сотрудники специализированной службы охраны при Департаменте полиции.

«С целью усиления правовой защиты медработников и создания безопасных условий труда, совместно с Департаментом полиции организованы круглосуточные охранные посты. Полицейские будут дежурить в приёмных отделениях, где часто происходят внештатные ситуации. В случае противоправных действий со стороны граждан, сотрудники полиции имеют право действовать в рамках закона для предотвращения инцидентов. В последнее время участились случаи необоснованной агрессии по отношению к врачам. Резонансный случай в Костанайской области, где врач получил тяжёлые травмы, подтверждает необходимость таких мер», – отметил заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Кадыр Жарасбаев.

На сегодня посты охраны установлены в трёх городских многопрофильных больницах для взрослых, в городской детской больнице №2, а также в двух республиканских клиниках.

В ближайшее время совместно с Департаментом полиции прорабатывается вопрос установки охранных постов в детских многопрофильных больницах №1 и №3, а также в городском перинатальном центре.

Медицинские работники поддержали эту инициативу, отметив, что она способствует созданию безопасной и стабильной рабочей среды.

«Пункты охраны — это знак того, что мы действительно под защитой. В приёмное отделение ежедневно обращаются около 400 человек с различными травмами и в разных состояниях. Мы сталкиваемся с агрессией не только со стороны пациентов, но и их родственников. Все требуют срочной помощи, при этом игнорируя тот факт, что медицинская помощь оказывается по системе сортировки Triage. У каждого пациента своя степень приоритетности. Но, к сожалению, уважения к врачу нет», – сказала заведующая приёмным отделением городской многопрофильной больницы №2 Мадина Табылдыкызы.

Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за применение физической силы и жестокое обращение с медицинскими работниками.