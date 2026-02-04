Крупнейший в стране перинатальный центр Медицина 4 февраля 2026 г. 7:00 20 Ксения Черника В Шымкенте началось строительство городского перинатального центра № 2 на 200 коек. Торжественная церемония закладки капсулы прошла в микрорайоне Ақжайық. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Проект реализуется по поручению Президента и направлен на укрепление системы охраны материнства и детства. Новый медицинский объект будет соответствовать международным стандартам, получит собственное лабораторно-диагностическое отделение и статус перинатального центра III уровня. Как отметил аким города Габит Сыздыкбеков, строительство центра является важной инвестицией в здоровье будущих поколений и позволит обеспечить матерям и новорожденным доступ к качественной и высокотехнологичной медицинской помощи. Необходимость нового объекта обусловлена демографическим ростом. Шымкент стабильно входит в число лидеров по уровню рождаемости: сегодня в городе проживают более 1,29 млн человек, а загруженность действующих акушерских стационаров превышает нормативы и составляет свыше 106%. Финансирование проекта осуществляется за счет республиканского и местного бюджетов. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до 2027 года. #Шымкент #строительство #перинатальный центр