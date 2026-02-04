Проект реализуется по поручению Президента и направлен на укрепление системы охраны материнства и детства. Новый медицинский объект будет соответствовать международным стандартам, получит собственное лабораторно-диагностическое отделение и статус перинатального центра III уровня.

Как отметил аким города ­Габит Сыздыкбеков, строительство центра является важной ин­вестицией в здоровье будущих поколений и позволит обеспечить матерям и новорожденным доступ к качественной и высокотехнологичной медицинской помощи. Необходимость нового объекта обусловлена демографическим ростом. Шымкент стабильно входит в число лидеров по уровню рождаемости: сегодня в городе проживают более 1,29 млн человек, а загруженность действующих акушерских стацио­наров превышает нормативы и составляет свыше 106%.

Финансирование проекта осуществляется за счет республиканского и местного бюджетов. Завершить строительство и ввес­ти объект в эксплуатацию планируется до 2027 года.