Минздрав усилит работу по раннему выявлению онкозаболеваний

Об этом сообщила глава Минздрава на совещание в Жамбылской области

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Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область поручила усилить работу по иммунопрофилактике, раннему выявлению онкологических заболеваний и повышению качества медицинской помощи, передает Kazpravda.kz.

Глава минздрава посетила ряд медицинских объектов и провела совещание с общественностью региона, где обсуждались вопросы кадрового обеспечения, лекарственного снабжения, цифровизации, развития онкологической службы и системы ОСМС.

«За последние три года в Казахстане построено 813 объектов здравоохранения, из которых 655 – в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Более 200 объектов открыты в населённых пунктах, где ранее медицинская помощь отсутствовала вовсе. Это позволило обеспечить около миллиона сельских жителей медицинской помощью по месту жительства», – отметила министр.

В Жамбылской области завершено строительство всех 30 объектов первичной медико-санитарной помощи, предусмотренных нацпроектом. Вместе с тем министр указала на сохраняющийся рост материнской смертности. За четыре месяца текущего года в регионе зарегистрировано три таких случая.

«Каждый случай материнской смертности требует детального разбора и системных решений. Необходимо не формально подходить к вопросам маршрутизации, кадрового обеспечения и наблюдения беременных женщин, а выстраивать полноценную систему сопровождения пациенток на всех этапах», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

По итогам поездки министр поручила усилить проведение онкоскринингов, повысить качество диагностики, активизировать работу по вакцинации и профилактике туберкулеза, а также продолжить цифровизацию здравоохранения, включая развитие телемедицины и внедрение современных технологий.