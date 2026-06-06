Открылся цифровой медпункт

Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве начал работу первый в республике цифровой модульный пункт экстренной медицинской помощи QAMQOR SOS. Объект размещен на побережье Капшагайского водохранилища, где каждый год летом наблюдается массовый наплыв туристов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Теперь каждый отдыхающий в случае травмирования либо ухудшения самочувствия может зайти в медпункт и, нажав специальную кнопку SOS, мгновенно связаться с диспетчером городской станции скорой помощи. В дистанционном режиме (через экран монитора) медработник оценит состояние пациента, даст инструкции по оказанию первой помощи до прибытия бригады врачей.

Модуль размером 2 × 2,5 метра будет функционировать круглосуточно. Он оснащен дефибриллятором, биксом для обработки ран, набором для оказания помощи при острой сердечной недостаточности. Установлены интернет-связь, видеокамеры, дистанционно управляемый телемедицинский комплекс.

Одним из первых работу медпунк­та проверил руководитель областного управления здравоохранения Ержан Сулейменов. По его словам, объект способен обслуживать около 50 человек в сутки. За счет внедрения цифровых технологий повышается доступность и качество экстренной медицинской помощи.

В рамках уникального проекта, не имеющего аналогов в стране, до конца года планируется установить 11 цифровых модульных пунктов в туристических и рекреационных зонах Алматинской области. Помимо капшагайских пляжей ими оснастят горнолыжные курорты «Тургень», «Ой-Карагай», «Акбулак», альпинистский лагерь «Хан-Тенгри», горячие источники Чунджи, а также нацпарки «Шарын», «Иле-Алатау», «Кольсайские озера», «Алтын-Эмель» и заповедник-музей «Тамгалы».

#цифровизация #Алматинская область #Конаев #медпункт

Популярное

Все
А у нас во дворе
Все о республиканском бюджете
Переход к сервисной модели
Конституционный закон Республики Казахстан
Уровень инфляции снижается
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Развивая культурное сотрудничество
Конституционный закон Республики Казахстан
Открылся цифровой медпункт
Военнослужащие осваивают современные профессии
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Конституционный закон Республики Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Мостостроителям дан срок до сентября
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Экологичные скамейки
Мудрость, обращенная к будущему
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Педагог с большой буквы
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Да будет газ!
Книга – источник знаний
Открылся новый реабилитационный центр
«Поймать» рак задолго до…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]