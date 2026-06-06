Открылся цифровой медпункт

В Конаеве начал работу первый в республике цифровой модульный пункт экстренной медицинской помощи QAMQOR SOS. Объект размещен на побережье Капшагайского водохранилища, где каждый год летом наблюдается массовый наплыв туристов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Теперь каждый отдыхающий в случае травмирования либо ухудшения самочувствия может зайти в медпункт и, нажав специальную кнопку SOS, мгновенно связаться с диспетчером городской станции скорой помощи. В дистанционном режиме (через экран монитора) медработник оценит состояние пациента, даст инструкции по оказанию первой помощи до прибытия бригады врачей.

Модуль размером 2 × 2,5 метра будет функционировать круглосуточно. Он оснащен дефибриллятором, биксом для обработки ран, набором для оказания помощи при острой сердечной недостаточности. Установлены интернет-связь, видеокамеры, дистанционно управляемый телемедицинский комплекс.

Одним из первых работу медпунк­та проверил руководитель областного управления здравоохранения Ержан Сулейменов. По его словам, объект способен обслуживать около 50 человек в сутки. За счет внедрения цифровых технологий повышается доступность и качество экстренной медицинской помощи.

В рамках уникального проекта, не имеющего аналогов в стране, до конца года планируется установить 11 цифровых модульных пунктов в туристических и рекреационных зонах Алматинской области. Помимо капшагайских пляжей ими оснастят горнолыжные курорты «Тургень», «Ой-Карагай», «Акбулак», альпинистский лагерь «Хан-Тенгри», горячие источники Чунджи, а также нацпарки «Шарын», «Иле-Алатау», «Кольсайские озера», «Алтын-Эмель» и заповедник-музей «Тамгалы».