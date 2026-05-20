Ставка на собственную фармацевтику

Медицина
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Казахстан намерен довести долю отечественных лекарств до 50% к 2029 году. О новых инвестиционных соглашениях, запуске производства современных биопрепаратов и мерах по снижению импортозависимости доложили депутатам Мажилиса на выездном заседании.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Открывая заседание, депутат Мажилиса, глава Комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов подчеркнул важность расширения локализации производств и повышения доступности современных лекарственных средств для населения.

Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, фармацевтическая промышленность Казахстана демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2025 года объем производства фармацевтической продукции достиг 191,1 млрд тенге, что на 8,7% выше показателей предыдущего года. Инвестиции в отрасль составили 142,8 млн долларов США, а экспорт фармацевтической продукции вырос до 84 млн долларов.

Сегодня в стране зарегистрировано 209 отечественных товаропроизводителей, включая 43 производителя лекарственных средств и 166 производителей медицинских изделий. Доля казахстанских производителей в натуральном выражении достигла почти 40%.

– Фармацевтическая промышленность Казахстана укрепляет производственный и инвестиционный потенциал, расширяет уровень локализации и формирует основу для дальнейшего снижения импортозависимости и развития экспортно ориентированного производства, – отметил Тимур Муратов.

Одним из ключевых механизмов поддержки отрасли остаются долгосрочные договоры и соглашения об инвестициях. На начало 2026 года действуют 83 долгосрочных договора с 31 казахстанским производителем на поставку более двух тысяч наименований лекарственных средств и медицинских изделий. С декабря прошлого года заключены семь инвестиционных соглашений на сумму порядка 360 млрд тенге.

По словам вице-министра, реализация этих проектов позволит организовать выпуск 474 новых наименований продукции, создать свыше 1 140 рабочих мест и значительно расширить экспортный потенциал отечественной фармацевтики.

Особое внимание Минздрав уделяет совершенствованию системы регулирования обращения лекарственных средств. В феврале 2026 года Казахстан стал первой страной СНГ, достигшей третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы по оценке Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, в стране внедряется пилотный проект «Композитная услуга» по принципу «единого окна», благодаря которому сроки регистрации лекарственных средств удалось сократить более чем в два раза – с 210 до 100 дней. Для препаратов из стран с высокими регуляторными стандартами действует ускоренная регистрация сроком до 15 дней.

– Это позволит обеспечить население более быстрым доступом к современным препаратам и создать предсказуемые условия для бизнеса, – подчеркнул Тимур Муратов.

В ходе заседания депутаты подняли острые вопросы дефицита жизненно важных лекарств, качества препаратов, эффективности системы закупок. Так, Айна Мусралимова обратила внимание на сохраняющуюся зависимость от импортных лекарств, необходимость более глубокой локализации производства и совершенствования системы закупок.

Депутат Гульдара Нурумова подняла вопросы доступности жизненно необходимых препаратов, в том чис­ле для пациентов с хроническими заболеваниями, а также качества отечественных лекарственных средств и эффективности закупочных процедур. Она отметила обращения пациентов по поводу отсутствия ряда препаратов, включая средства для лечения болезни Бехтерева, онкологических заболеваний и для экстренной помощи.

Отвечая на вопросы депутатов, Тимур Муратов пояснил, что часть проблем связана с низкой заинтересованностью поставщиков в дешевом сегменте препаратов, однако минис­терство принимает меры для стабилизации поставок. По его словам, по ряду препаратов уже обеспечены необходимые запасы и проведены дополнительные поставки в медицинские организации страны.

По словам вице-министра, впервые в стране планируется выпуск современных биологических препаратов, в том числе для лечения онкологических и орфанных заболеваний. Речь идет о дорогостоящих препаратах, которые сегодня закупаются за рубежом.

– Мы знаем, как довести долю отечественного производства до 50 процентов к 2029 году. В новых соглашениях уже прописаны конкретные обязательства по локализации, экспорту и развитию полного цикла производства, – сказал Тимур Муратов.

Он подчеркнул, что новые соглашения отличаются от прежней модели господдержки: теперь производители обязаны не только локализовать производство, но и экспортировать не менее 40% продукции. При этом государство гарантирует закуп только части объема, что формирует конкурентную среду и стимулирует снижение цен.

В Казахстане продолжается внед­рение системы маркировки лекарственных средств, обеспечивающей полную прослеживаемость препаратов – от производителя до пациента. В систему уже вовлечены аптечные организации, склады, дистрибьюторы и медицинские учреждения.

В ходе заседания было отмечено, что последовательная государственная поддержка, инвестиции и развитие современных производств позволят Казахстану укрепить лекарственную безопасность страны и снизить зависимость от внешних поставок.

#мажилис #медицина #заседание

