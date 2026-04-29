В компании Air Products заинтересованы в расширении партнерства с Казахстаном

Air Products является международным лидером в промышленной индустрии газов и осуществляет деятельность более чем в 50 странах мира

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом по регионам Европы и Африки компании Air Products (США) Иво Болсом. Они обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере промышленной кооперации, внедрения передовых технологий и реализации совместных инвестиционных проектов в области газохимии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию сотрудничества в газохимии, углехимии, водородной энергетики, а также повышению эффективности отечественных металлургических производств.

Олжас Бектенов отметил, что Казахстан последовательно переходит к экономике нового качества, где ключевыми приоритетами являются технологическая модернизация, трансфер технологий и создание современных производств.

«Мы придаем большое значение партнерству с ведущими международными компаниями и всегда открыты к взаимовыгодному сотрудничеству по развитию передовых технологий. Казахстан располагает значительным ресурсным потенциалом и проводит системную работу по формированию новых индустриальных отраслей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент по регионам Европы и Африки компании Air Products Иво Болс выразил заинтересованность в расширении партнерства с Казахстаном и реализации совместных инициатив в приоритетных секторах экономики.

По итогам встречи руководитель правительства поручил председателю правления Фонда «Самрук-Қазына» активизировать предметную проработку перспективных совместных проектов с компанией Air Products.