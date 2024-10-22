Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с представителями ведущей компании мирового уровня по производству сельскохозяйственной техники CLAAS, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

В 2021 году компания открыла сборочное производство сельхозтехники в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области.

С момента запуска предприятия произведено 1 256 единиц техники, в том числе 514 комбайнов, 266 тракторов, 149 посевных комплексов на сумму порядка 312 млн долларов. До конца года компания планирует выпустить на данном сборочном предприятии не менее 100 тракторов и 150 комбайнов.

Отечественные аграрии уже оценили немецкое качество комбайнов и тракторов компании CLAAS.

Айдарбек Сапаров отметил, что в рамках поручения главы государства о повышении уровня обновления сельскохозяйственной техники до 10% в текущем году на лизинг было выделено 120 млрд тенге под «чистые» 5%.

«В 2025 году на льготный лизинг планируется выделить 200 млрд тенге, что позволит довести показатель обновления техники до 6,5%. Комбайны вашей компании одни из лучших на рынке, но к сожалению, цены на них являются доступными лишь для крупных и средних хозяйств. В этой связи мы просим пересмотреть ценовую политику и рассмотреть вопрос увеличения локализации производства в Казахстане», - сказал Айдарбек Сапаров.

Стороны также обсудили планы на предстоящий год, включая увеличение объёмов сборки сельскохозяйственной техники, налаживание производства комплектующих.

Представители компании сообщили, что в планах создание новых сервисных центров в городе Кокшетау Акмолинской области, а также области Абай.