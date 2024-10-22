Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане

Сельское хозяйство
118
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с представителями ведущей компании мирового уровня по производству сельскохозяйственной техники CLAAS, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

В 2021 году компания открыла сборочное производство сельхозтехники в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области.

С момента запуска предприятия произведено 1 256 единиц техники, в том числе 514 комбайнов,  266 тракторов, 149 посевных комплексов на сумму порядка 312 млн долларов. До конца года компания планирует выпустить на данном сборочном предприятии не менее 100 тракторов и 150 комбайнов.

Отечественные аграрии уже оценили немецкое качество комбайнов и тракторов компании CLAAS.

Айдарбек Сапаров отметил, что в рамках поручения главы государства о повышении уровня обновления сельскохозяйственной техники до 10% в текущем году на лизинг было выделено 120 млрд тенге под «чистые» 5%.

«В 2025 году на льготный лизинг планируется выделить 200 млрд тенге, что позволит довести показатель обновления техники до 6,5%. Комбайны вашей компании одни из лучших на рынке, но к сожалению, цены на них являются доступными лишь для крупных и средних хозяйств. В этой связи мы просим пересмотреть ценовую политику и рассмотреть вопрос увеличения локализации производства в Казахстане», - сказал Айдарбек Сапаров.

Стороны также обсудили планы на предстоящий год, включая увеличение объёмов сборки сельскохозяйственной техники, налаживание производства комплектующих.

Представители компании сообщили, что в планах создание новых сервисных центров в городе Кокшетау Акмолинской области, а также области Абай.

#цены #сельское хозяйство #техника #CLAAS

Популярное

Все
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Уборка рекордного урожая завершена
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Всем школам школа!
Республиканский конкурс «Ұлттық кітап» впервые пройдет в 2025 году
Казахстанские юниоры эстетической гимнастики завоевали медали в Гонконге
Будем дружить театрами
Специалисты «Семей орманы» восстанавливают лес после пожара
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Нет брауни, даешь урбеч!
Абе – это целая планета
Кака поведет нашу сборную на Евро-2026
Музыкальная палитра Кристофа Мангу
Защити себя прививкой
Последний долг на века
Женщины стали осознаннее относиться к своему здоровью
Пять команд претендуют на «золото» сезона
Благодарность президенту страны высказало фермерское сообщество
Отмечается снижение преступности
Книга – призывникам, часы – солдатам
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Засоряют Большой Алматинский канал
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Введен запрет на ввоз яблок
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Около $150 млрд прямых инвестиций планируют привлечь в республику
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Казахстанский экспорт во Францию увеличился почти в 6 раз з…
Благодарность президенту страны высказало фермерское сообще…
Уборка рекордного урожая завершена
Цены на пшеницу и ячмень ежедневно растут на мировых рынках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]