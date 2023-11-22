Крупную партию гашиша пытались продать двое приезжих в Астане

Столичные полицейские установили двоих уроженцев Жамбылской области, причастных к поставке и сбыту наркотических средств в Астане.

«Выявлен 30-летний мужчина, у которого в спортивной сумке находилось 10 кг гашиша.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след его подельника. По улице Тлендиева была остановлена автомашина BMW. У 29-летнего мужчины был изъят сверток с 205,90 грамма гашиша.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Мужчины под арестом», – проинформировали в ДП города.