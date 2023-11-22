Крупную партию гашиша пытались продать двое приезжих в Астане

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Крупную партию гашиша изъяли полицейские Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП столицы

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

Столичные полицейские установили двоих уроженцев Жамбылской области, причастных к поставке и сбыту наркотических средств в Астане.

«Выявлен 30-летний мужчина, у которого в спортивной сумке находилось 10 кг гашиша.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вышли на след его подельника. По улице Тлендиева была остановлена автомашина BMW. У 29-летнего мужчины был изъят сверток с 205,90 грамма гашиша.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Мужчины под арестом», – проинформировали в ДП города.

Полицейские Астаны с начала года раскрыли 218 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 265 кг различных видов наркотиков.

 

 

#Астана #задержание #полиция #наркотики #видео

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