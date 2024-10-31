Крупную партию табачных изделий пытались вывезти из страны

Сигареты спрятали под ящиками с овощами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

28 октября в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» Департаментом ПС КНБ по Актюбинской области был пресечен незаконный вывоз крупной партии сигарет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Табачные изделия в количестве более 71 тысячи пачек пытались вывезти из Казахстана без сопроводительных документов, сокрыв под ящиками с овощной продукцией.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет около 50 млн тенге.

Задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.