Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимии на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов США, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Эти инициативы придают импульс индустриально-инновационному развитию страны, способствуют запуску новых производств и повышению конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Одним из значимых проектов является завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год (ТОО «KPI»), введённый в эксплуатацию в 2022 году.

По итогам 2024 года объём производства составил около 250 тысяч тонн. Реализация данного проекта стала важным шагом на пути снижения зависимости от импорта и наращивания экспортного потенциала.

В активной фазе находится ещё один стратегически важный проект — завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в год. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации и ведутся первоочередные строительно-монтажные работы.

Кроме того, на различных стадиях подготовки находятся другие перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата и алкилата.

По оценкам Министерства энергетики, реализация указанных проектов позволит создать порядка 3,5 тысяч постоянных и 16 тысяч временных рабочих мест. Это окажет положительное влияние на развитие региональной экономики и уровень занятости населения.