Крупные проекты в сфере нефтегазохимии реализуют в Казахстане

Нефть и Газ
42
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимии на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов США, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Эти инициативы придают импульс индустриально-инновационному развитию страны, способствуют запуску новых производств и повышению конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Одним из значимых проектов является завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год (ТОО «KPI»), введённый в эксплуатацию в 2022 году.

По итогам 2024 года объём производства составил около 250 тысяч тонн. Реализация данного проекта стала важным шагом на пути снижения зависимости от импорта и наращивания экспортного потенциала.

В активной фазе находится ещё один стратегически важный проект — завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в год. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации и ведутся первоочередные строительно-монтажные работы.

Кроме того, на различных стадиях подготовки находятся другие перспективные проекты по производству бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата и алкилата.

По оценкам Министерства энергетики, реализация указанных проектов позволит создать порядка 3,5 тысяч постоянных и 16 тысяч временных рабочих мест. Это окажет положительное влияние на развитие региональной экономики и уровень занятости населения.

#Казахстан #газ #нефть

Популярное

Все
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Лето – это маленькая жизнь
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Четыре «золота» и курс на омоложение
Готовим к профессиям будущего
Защитник Разума и Красоты
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
«Кайрат» – чемпион!
Как любовь к музыке в ансамбль привела
Танцы для тех, кто молод душой
Актуально и сто лет спустя
Герои на все времена
Петропавловск решает проблему дефицита детсадов
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Ужас, какие милые
Закалили фронтовые дороги
Празднуют победу шабандозы Астаны
Воспитывать четвероногого надо с умом
«Летает» лучше взрослых
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
Подвиг на все времена
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
40-градусная жара придет в Казахстан
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

Нефтепереработка в Казахстане выросла на 10,8%
Газификация в области Жетысу превысит 70%
Министр энергетики определил стратегические приоритеты нефт…
Казахстан и Италия укрепляют стратегическое партнёрство в н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]