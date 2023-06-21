Крупный град засыпал Талдыкорган

Общество
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Боранбаева Дина

Жители юго-восточного жилого массива Талдыкоргана делятся видео града, который буквально засыпал их дворы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В 4 часа дня начался сильный ветер, а затем пошел дождь, говорят жители.

В считанные минуты капли превратились в крупные куски льда. В течение пары минут град сыпал, не переставая.

Пока дети радовались таким «зимним» забавам, взрослые бежали накрывать автомобили и первый урожай огурцов и помидоров.

К слову, последние пару дней в Талдыкоргане держится ветреная и дождливая погода.

 

#Талдыкорган #дождь #град

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