Крупный логистический центр "Казпочты" открыли в Астане

Крупный логистический центр АО «Казпочта» открыли в Астане. Многофункциональный комплекс стал одним из крупнейших в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Площадь нового логистического центра составляет 10 тысяч квадратных метров, он спроектирован для приема, обработки, сортировки, хранения и доставки товаров электронной коммерции.

Комплекс предоставляет широкий спектр логистических услуг для интернет-магазинов и способен обработать более 6 миллионов посылок в год. Его расположение в столичном торгово-логистическом кластере обеспечивает удобный доступ к республиканской трассе, а также возможность расширения площади фулфилмент-центра до 12 тысяч квадратных метров при необходимости.

Как отметил на открытии центра заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, на территории Казахстана сегодня уже работают фулфилмент-центры Ozon, зарезервированы участки под строительство логистических центров Wildberries. Для потребителей это выгодно, в первую очередь, наличием ассортимента и стабильностью ценовой политики.

Запуск логистического центра важен для развития «Казпочты», ее дальнейшего переформатирования из посредника интернет-торговли в ключевого партнера компаний. Всё это окажет положительный эффект на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.

«АО «Казпочта» стремится к расширению и улучшению производственных мощностей. Основные направления работы склада включают в себя увеличение площадей, используемых для фулфилмента и производственных процессов, расширение ассортимента товаров. Также это решение проблемы с нехваткой места для хранения и обработки различной продукции», – отметила председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова.

В настоящее время Казахстан занимает лидирующую позицию по развитию электронной коммерции среди стран Центральной Азии. Национальные павильоны действуют на глобальных интернет-площадках Alibaba.com и JD.com, совокупные продажи которых составили свыше $300 млн.

Справочно: объем электронной торговли в Казахстане по итогам 2022 года достиг почти 2 трлн тенге, доля электронной торговли от общего объема розничной торговли составила 12,5%. «Казпочта» в августе 2023 года получила статус оператора электронной торговли, что дает возможность наращивать свой потенциал в сфере e-commerce.