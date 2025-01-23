Крупный наркоканал ликвидировали в Казахстане

В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны

Фото: КНБ

КНБ при координации Генпрокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану, сообщает Kazpravda.kz

При транспортировке наркотиков задержан «наркокурьер».

В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны.

Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1.6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша.

Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.