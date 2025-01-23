Крупный наркоканал ликвидировали в Казахстане

В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны
КНБ при координации Генпрокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану, сообщает Kazpravda.kz
При транспортировке наркотиков задержан «наркокурьер».
В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны.
Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1.6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша.
Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.
«Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Подозреваемые находятся под стражей. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению», – говорится в официальном сообщении.