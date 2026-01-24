Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте

4

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и председатель правления компании Fabe Polska Фатих Будан подписали инвестиционное соглашение о реализации крупного проекта по развитию тепличной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: gov.kz

Проект предусматривает строительство современного тепличного комплекса мощностью 38 тыс. тонн в год томатов в городе Шымкенте. Общий объем инвестиций составит порядка 69 млрд тенге.

В ходе встречи Айдарбек Сапаров подчеркнул стратегическую значимость проекта для развития агропромышленного комплекса.

«Глава государства уделяет особое внимание вопросам привлечения инвестиций, в том числе в аграрный сектор. Реализация проекта напрямую способствует импортозамещению и развитию экспортного потенциала страны.

Казахстан обладает всеми условиями для внедрения современных тепличных технологий: благоприятный инвестиционный климат, государственная поддержка и высокий спрос на качественную продукцию создают прочную платформу для масштабного производства.

Министерство готово оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта — от строительства до выхода на полную мощность», — отметил министр.

В свою очередь Фатих Будан сообщил, что при реализации проекта будут применены новейшие агротехнологии, энергоэффективные решения и современные системы управления производственными процессами, соответствующие международным стандартам устойчивого развития. По его словам, проект позволит повысить производственную эффективность и обеспечить стабильные поставки качественной продукции на рынок.

Кроме того, в рамках ранее подписанного Меморандума о взаимопонимании компания Fabe Polska планирует инвестировать в течение ближайших пяти лет в АПК Казахстана около 137 млн долларов США.

 

#сотрудничество #Шымкент #теплица

