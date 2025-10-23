фото автора, фото предоставлено акиматом ВКО

Энтузиазм заразителен

Праздник казахской охотничьей культуры в пятый раз сос­тоялся в Уланском районе.

В свое время он был задуман как возможность продлить в этом уголке области туристический сезон. Дело в том, что все лето к местным озерам и горным сосновым лесам тянется поток туристов. У местных жителей больше работы, выше заработок. Однако с приходом холодов в сфере отдыха наступает затишье.

Как рассказал один из инициаторов фестиваля, аким Толеген Тохтаровского сельского округа Нурхат Садыков, еще в начале нулевых в его родном селе Бозанбай пустила корни удивительная семья Маркса и Шакерман Ошан Нажитбан. И Маркс, и его супруга – нас­тоящие знатоки народной казахской культуры. Глава семьи, владеющий, кажется, всеми ремеслами, оказался еще и любителем охоты с беркутами. У его супруги дастархан и убранство юрты – словно путеводитель по казахской этнике.

– В этой семье не знают слов «не умею», «не могу», – рассказал энтузиаст. – Маркс и Шакерман Ошан подхватили идею представить туристам обычаи, которые составляют культурный код казахов. Это интересно, атмосферно, познавательно.

Первый қансонар был организован в 2021 году на голом энтузиазме. Накануне Дня Независимости мужчины установили в окрестностях Бозанбая возле Бүркіт-төбе юрты. Женщины приготовили баурсаки, плов, чай… Участниками стали тринадцать беркутчи из Уланского и Урджарского районов.

– Разыгрался буран, – вспоминает Нурхат Тохтарханович. – Если честно, был страх, что никто не приедет в такую погоду. Но праздник удался! Собрались сот­ни зрителей. Были даже гости из США, с Ямайки, педагоги-иностранцы, работавшие в усть-каменогорских школах и вузах.

На следующий год к подготовке подклю­чился фанат казахской этники, известный предприниматель Мухтар Тойбазаров. Неутомимый лоббист народных традиций и казахской кухни выложил в Сеть ролики с познавательными подробностями: вот охотники работают со своими пернатыми питомцами, вот в заснеженной степи джигиты дружно устанавливают белые юрты, вот знатоки раскрывают секреты древнего охотничьего ремесла…

В декабре 2022-го на фестиваль съехались беркутчи со всей страны. Невероятный яркий праздник так вписался в туристическую повестку, что был признан брендом. С 2023 года «Шығыс Салбұрыны» вырос до международного уровня: своих представителей прислали соседи по Центральной Азии, Россия, европейские страны.

– О Бозанбае, об Уланском райо­не услышали в разных уголках планеты, – с удовольствием отмечает сельский аким.

В этом году праздник отметил пятилетний юбилей. Кони, птицы, люди, азарт, раздолье… На протяжении трех фестивальных дней соцсети бурлили эффект­ными видео. Чего только стоит панорама городка из четырех десятков юрт у подножия горы Бүркіт төбе!

Об интересе к событию можно судить даже по такому факту: до Бозанбая, расположенного в 65 км от Усть-Каменогорска, в эти дни пустили специальный автобус­ный маршрут – столько было желающих побывать на празднике! Еще факт: местная исполнительная власть обеспечила площадку на окраине села электричеством, освещением, водоснабжением, фотозонами, туалетами, контейнерами для мусора, то есть начала вкладываться в туристическую инфраструктуру. За три дня атмосферного события число зрителей достигло десяти тысяч. Как подчерк­нул Нурхат Садыков, когда дует ветер, надо строить лодку и надувать паруса.

– Одно место в туристическом бизнесе дает дополнительно восемь рабочих мест в сопутствую­щих сферах, – отметил аким сельского округа. – Район рад событиям, которые привлекают много гостей.

И спорт, и театр

Когти, клювы, лапы, зубы – так образно можно определить программу «Шығыс Салбұрыны – 2025». Участниками фестиваля стали более ста охотников из семи стран: Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Испании, Венгрии.

Главный судья турнира Данияр Нарбек с удовольствием отметил географию казахстанских делегаций – они прибыли из Астаны, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской областей, а также Абай и Жетысу. Только команду Восточного Казахстана представили 17 мастеров со своими беркутами и соколами.

Первый день был полностью посвящен беркутчи. Их пернатые питомцы по команде взмывали в небо, по зову всадника возвращались на руку, демонстри­ровали послушание или наоборот – строптивость. В такие моменты за эпическими кадрами открывали охоту уже сотни фото- и видеообъективов. Когда еще встретишь такое захватываю­щее зрелище?..

Отборочный тур прошла всего четверть участников. На второй день к соревнованиям подключились кусбеги. Судьи оценивали реакцию соколов и ястребов на дичь, скорость полета – ее замеряли электронной аппаратурой. А также смотрели уровень дрессировки, послушание питомца всаднику. В финале лучшие «небесные молнии» охотились на «лису» – механическую подвижную игрушку, одетую в рыжую шубу.

Победителем турнира среди охотников с беркутами и ястребами стал алматинец Омирхан Байтбай. Самым искусным мас­тером соколиной охоты признан представитель Акмолинской области Ерлан Кенжетаев. Все призеры получили дипломы и денежные награды.

Но фестиваль – это не только про состязания и результаты, это еще про этнику, колорит, атмосферу. Всеобщая любовь и улыбки моментально расцветали при виде тазы и тобетов. По программе четвероногим красавцам отводилась второстепенная роль, но по факту они были в центре внимания. Мужчины с удовольствием рассказывали детям о древнем происхождении казахских пород и их удивительной сообразительности.

Колоритным праздник сделали традиционные костюмы охотников: кожаные голицы, сапоги, куртки. Гость из Венгрии Гергей Ласло Бодиш подробно рассказал о каждой детали своего долгополого кафтана с широким кушаком.

– К поясу приторочен таршой – сумочка для хранения огнива, трута и других мелочей, – пояснял любитель соколиной охоты из Венгрии. – Таршой украшен турулом – изображением мифической самки сокола, она – символ моей страны. В клюве у птицы кусок мяса, рядом с ней двое птенцов. Самку сокола считают прародительницей мадьярских вождей.

Сбоку на кушаке прикреплены еще сигнальный рожок и сумка, куда сокольничий может положить перчатки, шапочку-колпачок (ею птице закрывают глаза), бубенцы, которые привязывают к птичьим лапам. Гергей в третий раз на «Шығыс Салбұрыны». В этом году он постарался не пропустить ни одного мастер-класса, предложенного организаторами. Например, попробовал поработать как зергер, на наковальне, принял участие в беташар, тұсаукесер, бесікке салу.

Как заключил в ходе финальной церемонии аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, охотничий фестиваль стал символом преемственности поколений, дружбы народов и гордости за богатое культурное наследие Великой степи. Вместе с тем в Уланском районе уже задумались о возможном проведении чемпионата Азии по охоте с ловчими птицами. Почему бы и нет? Потенциал наработан. По словам энтузиастов, такие мероприя­тия и являются реальным вкладом в развитие туризма в регионе и стране.