В Мангистау в рамках экологической акции «Birge – Taza Qazaqstan» убрали более 100 тонн бытового мусора.

Местом для проведения масштабного субботника стали несколько замусоренных площадок, в том числе участок в черте Актау в районе озера Малая Оймаша.

Для очистки этих территорий пришлось задействовать восемь самосвалов, два автопогрузчика, в итоге было собрано более 100 тонн ТБО.

В субботнике приняли участие государственные служащие из Актау, а также Каракиянского, Бейнеуского, Тупкараганского, Мунайлинского и Мангистауского районов. Более 150 участников экологической акции были обеспечены мешками для мусора и посадочным материалом.

– Основная цель экологической акции – направить совместные усилия на оздоровление окружающей среды, подавая пример молодежи. Это не разовая, а уже традиционная акция, которая обязательно найдет свое продолжение в следующем году. Хочется верить в то, что число желающих поддержать нашу инициативу будет только расти, – отметил начальник департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов.

В этот же день в Актау высадили саженцы, выращенные в Мангистауском экспериментальном ботаническом саду. Более 40 редких для региона крымских сосен появились на одной из улиц в новой части Актау. Директор ботанического сада Акжунус Иманбаева заверила, что саженцы прошли необходимые научные испытания по акклиматизации, состояние деревьев будет находиться под наблюдением специалистов.

До конца марта в Актау обе­щают высадить 2 200 хвойных деревьев. В апреле на улицах города появится около трех тысяч многолетних и однолетних цветов.

– Мангистауский экспериментальный ботанический сад оказывает научно-методические консультации, советует, как и где высаживать деревья разных сортов. В летний период сотрудники сада будут контролировать алгоритм по уходу за зелеными насаждениями, – сообщила Акжунус Иманбаева.