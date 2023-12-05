Крышка труду!

Общество
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Илья Русланов

Когда сын попросил у меня крышки от пивных бутылок, я был сильно удивлен.

рисунок Николая Веревочкина

– Нашел что собирать! Может быть, лучше золотые монеты коллекционировать начнешь, антиквариат?

– Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, мне запрещено работать, потому что детский труд нельзя эксплуатировать!

– А крышки-то зачем?

– А я эти дурацкие крышки вовсе не собираюсь коллекционировать. Просто сегодня уроки труда, а делать там нечего. Учитель не может придумать, чем нас занять, и мы решили кидаться пивными крышками. Раньше из тетрадей листы вырывали, шарики катали и друг в друга бросали, только они далеко не летают! Крышки-то лучше будут, точнее «стреляют». В кого больше попадут, тот и «лох», поэтому «боеприпасов» надо больше запасти, чтобы выиграть...

– Что же, совсем заняться нечем? Станков в школе, понятное дело, сейчас нет, как у нас были. Мы тогда и по дереву работали, и по металлу, детали разные вытачивали, даже указки деревянные. С электричеством знакомились, гирлянды сломанные паяли.

– Нет теперь паяльников и напильников, – говорит сын. – Даже не видел их никогда. Вообще инструментов нет. Зачем такие уроки проводить, только время терять? Я уже сидеть устал, а поспать не дают.

– А ты не понимаешь? Уроки нужны, чтобы учителя больше зарабатывали, им семью кормить нужно, одеваться. Чем больше уроков проведут, тем больше денег получат. Даже если вместо занятий дремлешь, уже доброе дело делаешь. Людям заработок обеспечиваешь.

– Честно говоря, трудовик однажды сказал, что надо бы аппликацию сделать, а материалов-то нет. А из дома я не хочу приносить цветные тряпочки, пуговички, бусинки. Засмеют девчонки, не мужское это дело... Такие художества нам не нужны. Мы ведь не в первом классе, а в восьмом учимся!

– А учитель что? Не ругает?

– Ругать учеников запрещено. Он тихо-тихо так говорит: «Раз тряпочки не приносите, тогда за технику безопасности распишитесь, все правила в тетрадь перепишите, а дальше делайте что хотите, только меня не трогайте и друг друга не поубивайте. Не хочу за вас ответственность нести».

– Согласен, – говорю я, – такого яркого учителя труда надо психологом перевести, зарплату ему повысить за великую философию безделья. А вы бы, пацаны, не сидели, пошли бы да дворнику помогли . Вот он один за всю школу работает: и двор за вами метет, и деревья сажает, и скамейки вами же сломанные чинит...

– Что же ты говоришь такое?! Нам другой учитель каждый день объявляет: «Кто плохо учится, тот всю жизнь улицы мести будет да мусор собирать», – дворниками, значит, намекает, мы будем работать. Вот уж точно, к счастью, детский труд у нас запрещен, а когда вырастем, разберемся, кто и чем заниматься будет.

– Это кто такой «прогрессивный» в школе появился: против дворников выступает?

– Да это математик! Достал он со своими формулами. Так и долбит, так и долбит каждый день: «Вычти корень да вычти корень!» Ну не могу я ему вычесть. Спрашиваю: «Что пристали со своим корнем? Кому он пригодился в жизни? Сами-то много на нем заработали? Голова седая, а до сих пор ипотеку платите!» Разозлился он и двойку пообещал мне поставить…

– Ничего, – утешаю я сына, – не поставит. Сейчас двойки запрещено ставить, только баллы можно, а там ничего не поймешь с этими баллами, то ли много, то ли мало. Значит, вы даже и в классе за собой не убираете? Пол не моете? Доску от мела не протираете? – продолжаю я у сына допытываться.

– Нет, конечно! Труд уборщиков не для нас.

И тут я подумал: вот он парадокс – реальный труд в школе запрещен, но зато о том, как он полезен и как его у нас в стране ценят и уважают, рассказывать детям на уроках учителя должны. Даже новый предмет для этого ввели – «Глобальные компетенции».

– Да, есть такой урок, правда, нечасто проводится, – признается сын. – Обычно в пятницу седьмым уроком. Все уже кушать хотят, домой пора идти.
А тут почти ночь на дворе, а она со своими компетенциями лезет. Сама злая, устала. На ипотеке, как наш математик, двадцать лет сидит, слезть не может. Каждый раз нас уму-разуму учит: «Не берите кредиты, а то вдруг заболеете, не рассчитаетесь, потом вас коллекторы из дома выгонят. Лучше честно и много работайте. Все у вас тогда будет – и квартира большая, и машина новая, и много еще чего…»

– Это у нее, наверное, совсем голова разболелась на седьмом уроке, раз такие вещи говорит, – объясняю сыну. – Что мы без кредитов делать будем? Ты же слышал, уже новый айфон выпустили. Сразу три возьмем и по максимальной цене! И тебе, и мне, и маме… А чтобы потом рассчитаться, еще один кредит возьмем. А потом еще.

А сын в этот момент подумал: да, не я один в арифметике плаваю. Но ничего не сказал. Потому что родителям виднее.

#Образование #школьники #труды #учителя #жизнь #уроки #фельетон

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