Кто чаще всего болеет ОРВИ

За сентябрь в Казахстане зарегистрировано 270 712 случаев ОРВИ, что в 1,8 раза выше в сравнении с сентябрем 2022 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) МЗ РК

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По данным центра, ежегодно в стране регистрируется около 4 млн случаев ОРВИ и свыше 3 тысяч лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет, на которых приходится до 65% всех заболевших (дети до 1 года – 7,5%).

За сентябрь зарегистрировано 270 712 случаев ОРВИ, что в 1,8 раза выше в сравнении с сентябрем 2022 года. Большинство заболевших приходится на жителей мегаполисов. Случаев гриппа на 12 октября не зарегистрировано.

«С 1 октября 2023 года в Казахстане стартовала кампания по вакцинации населения против гриппа. На приобретение вакцины государством было выделено более 2 млрд тенге. За счет местных бюджетов приобретено 2,4 млн доз вакцины.

С начала кампании вакцину против гриппа получили более 530 тысяч человек. Однако необходимо активизировать эту работу, поскольку вирус гриппа в случае возникновения эпидемии может быстро распространиться. Наибольшей опасности осложнений от гриппа подвержены маленькие дети, пожилые, а также люди с ослабленным иммунитетом и различными хроническими заболеваниями», – напомнили врачи.