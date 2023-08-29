Кто ответит за базар?

Им, давно и прочно обосновавшимся на каждом углу, тротуарах и даже проезжей части в центре города, объявил бой не так давно назначенный градоначальник ­Ернат Базил.

Горожане на беспорядок в районе базара жалуются регулярно. И вот к владельцам незаконных торговых точек (а это, к слову, не только столики, тележки и палатки, но также контейнеры и многометровые бутики) наведалась целая делегация из числа сотрудников акимата и различных служб. Аким Талдыкоргана и сопровождающие часами общаются со «стихийщиками», объясняя, споря, взывая к букве закона и сталкиваясь с таким же потоком аргументов.

И весь этот процесс, переполненный эмоциями, мог бы стать темой для большого репортажа, если бы не одно «но»... В Талдыкоргане войну стихийной торговле объявляет каждый новоявленный градоначальник. И каждый раз все идет по одному сценарию: обход базаров огромной делегацией, разбирательства, переходящие в крик и слезы, громкие заявления о судах и обещания властей «уж теперь-то» навести порядок. Очевидно, что ни одна из этих попыток пока каким-то даже маленьким успехом не увенчалась.

Центр Талдыкоргана был и остается отдельным миром, где не действуют судебные решения, на который не распространяются правила противопожарной и иной безопасности, не говоря уже о санитарных нормах и простой человеческой вежливости. Тротуары вокруг торговых домов и магазинов заставлены лотками настолько, что людям приходится обходить их по проезжей части. Но и там надо умело лавировать между припаркованными в два ряда автомобилями и тележками с коробками овощей, фруктов или других товаров. Буквально с земли продают лепешки, салаты, молоко, одежду, хозтовары…

Или взять один из гипермаркетов, расположенных в самом «лакомом» месте – меж двух остановок в цент­ре города. Уже много лет назад владелец этого трехэтажного здания просто (или непросто?) захватил общий тротуар, отстроил там бутики и благополучно сдает их в аренду. Случись что, облепленный такими пластиковыми строениями торговый центр попросту окажется недоступным для спецтранспорта.

При этом прямо над головами у сную­щих туда-сюда покупателей висят связки электрических проводов, о происхождении, назначении и состоя­нии которых, как показал очередной обход, не знают даже в ответст­венной организации! Да и вообще тротуар, как уже ­говорилось, территория государственная и должен использоваться для передвижения посетителей базара, а не приносить прибыль дяде, который ни за безо­пасность, ни за комфорт остальных людей явно не переживает.

Но самым сложным звеном в этой борьбе были и остаются сами продавцы. Работы в городе особо нет, говорят они. Большинство стихийных торговцев – немолодые женщины, которых, в слезах признаются они, работать никуда не берут в силу возраста. Вот и приходится жить, а точнее выживать за рамками закона.

Здесь стоит сделать важную оговорку: городские власти в борьбе со стихийной торговлей применяют не только «кнут»: то тут, то там открывают коммунальные рынки и предлагают всем незаконным торговцам перейти на «светлую» сторону. Более того, какой-то срок с них даже не взымают арендной платы. Вот только уходить в специально организованные места никто из «стихийщиков» не хочет, ведь новые коммунальные ряды находятся уже не в центре города, а вдали от «кишащих» людьми старых рынков. Продаж там нет, а потому такие «мелочи», как безопасность, удобство и тем более нормы закона, похоже, их мало волнуют.

Население в этой ситуации, как обычно, разделилось на два лагеря: кто-то жалеет продавцов, кто-то просит уже положить конец этому «базар-вокзалу». Но порядка и чис­тоты на рынках города хотят все. А потому, охая или вздыхая, с нетерпением ждут развязки очередной громкой кампании.