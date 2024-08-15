Кто представит Казахстан в жамбы ату

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Аскар Султан

Стали известны имена четырех спортсменов, которые представят нашу страну на 5-х Всемирных играх кочевников в состязаниях по жамбы ату (конная стрельба из лука).

фото ultsport.kz

Для этого 10 лучших спорт­сменов Казахстана по данному виду спорта приняли участие в отборе, где разыгрывались прямые путевки на игры номадов. Лучники соревновались в венгерском, азиатском и тюркском стилях, а также в стиле жамбы.

По итогам состязаний первое место занял Айтбек Сарыбай, уроженец села Майбулак Толебийского района Туркестанской области. Он является победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в Южной Корее и Китае.

Обладателем второго места стал победитель чемпионата мира по жамбы ату 2018 года, представитель Алматинской области Абзал Тулыбеков. Третью заветную путевку взял еще один уроженец села Майбулак, победитель и серебряный призер чемпионата мира 2021 года Ералхан Айкоз.

Напомним, ранее прямую путевку на игры кочевников получил победитель молодежного чемпионата РК 2021 года, обладатель золотой и бронзовой медалей первенства Азии в Шымкенте, а также «золота» и «бронзы» чемпионата мира в Китае Батыр Бексауыт. Самое интересное, что он тоже является уроженцем села Майбулак Толебийского района, где, по-видимому, в большом количестве рождаются настоящие джигиты.

– Отбор был очень зрелищным. Думаю, мы достойно защитим честь страны на 5-х Всемирных играх кочевников, где приложим все усилия, чтобы стать победителями, – подчеркнул член нацио­нальной сборной по жамбы ату Ералхан Айкоз.

В настоящее время спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в предгорьях Алатау. Здесь они пробудут до 18 августа. УТС были организованы Центром национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта.

– Подготовка национальной сборной проходит на высоком уровне. Могу сказать, что мы готовы на 70–80%, но при этом еще есть над чем работать. Четверо наших спортсменов получили путевку на участие в 5-х Всемирных играх, и с ними мы очень интенсивно работаем. Игры кочевников – это как олимпиада по нашим национальным видам спорта, – отметил главный тренер национальной сборной по жамбы ату Елдос Бадашев.

Заключительные учебно-тренировочные сборы перед 5-ми Всемирными играми кочевников пройдут в Астане с 27 августа по 7 сентября. А далее начнутся уже сами состязания. В них ожидается участие порядка 2 000 спорт­сменов, которые разыг­рают 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Напомним, что республиканская федерация жамбы ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК, которую возглавляет Исламбек Салжанов.

#Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников #жамбы ату

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