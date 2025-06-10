Кто станет рулевым на транспорте

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Азамат Ергалиев

Министр транспорта Карабаев выбыл из игры. До этого была резкая критика от Президента. Так что отставка была вопросом времени.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нового рулевого транспортной отрасли пока не назначили. Но это не ставит её работу на паузу. Напротив, наш состав не стоит. Он разогнался и мчится.

По рельсам, где ещё вчера были степи, а сегодня транзит в 28 раз больше, чем год назад. По маршрутам, где контейнеры из Китая доходят до Актау за шесть дней. В Курык уже работает зерновой терминал. На подходе мегапроект с эмиратами.

На бумаге 13 тысяч километров автодорог в реконструкции и полторы тысячи километров магистралей в обновлении. Это всё уже движется. И движется всерьёз.

Но кто теперь сядет за пульт? Кто примет решения, когда момент истины окажется между китайскими интересами и нашей суверенной логистикой? Тут, халқым, нужен не просто новый чиновник. Нужен координатор хаоса. Потому что транспортная система Казахстана сейчас как на дрожжах.

Автоперевозки выросли на 16 процентов за полгода. Транскаспийский транзит увеличился в четыре раза. Развивается партнёрство с Турцией, странами Балтии и ОАЭ. Развивают хабы на стыке моря, рельсов и воздуха.

Но всё это по-прежнему работает в ручном режиме. Каждое согласование, каждая станция, каждый вагон - это борьба с системой. Вот такой жағдай у нас, друзья. С одной стороны реальный прогресс. С другой - институты, которые не успевают за ним.

Имя нового министра пока неизвестно.

Но ясно одно. Ему придётся доказать, что транспорт - это не просто отрасль. Сейчас это нервная система нашей экономики. А если она работает, страна движется.

Сейчас наша транспортная отрасль заряжена, как гоночный болид. На высокой скорости он несет нас к финишу, где есть первые места, шампанское и призовые. Нужен грамотный пилот. И очень оперативно. Трасса сложная.

#транспорт

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