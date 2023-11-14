Кто виноват?

Общество
12
Ирина Гончарова, Мангистауская область

Расследование громкого дела, когда труп молодой женщины был обнаружен на берегу Каспия этим летом, продолжается.

фото из архива Валерии

Недавно появилась информация, что по решению дисциплинарной комиссии от занимаемых должностей освобождены два полицейских, занимающихся этим делом. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Семья погибшей Валерии Шальновой обвиняет полицейских в предвзятости и желании скрыть факт преступления. По словам сестры, стражи порядка изначально отрицали убийство, отдавая предпочтение версии суицида. И это несмотря на доказательства и показания близких о том, что у Валерии были очень тяжелые отношения с молодым человеком. Ее родственница уверена, что если бы не вмешательство прокуратуры и средств массовой информации, то дело могли бы «замять».

Отстранение сотрудников полиции временное, уточняет прокуратура, изучением всех нюансов занимается антикоррупционная служба.

Ранее департамент полиции области выступил с заявлением: их сотрудники ни в коем случае не причастны к утаиванию информации. По их сведениям, 2 июля в восемь часов утра на пульт дежурного 102 УП Актау поступил вызов о том, что на водозаборном канале находится труп женщины. При проведении осмотра и вскрытия было высказано предположение, что смерть могла наступить вследствие утоп­ления, поэтому данный факт был зарегистрирован в ЕРДР как «Доведение до само­убийства». Однако для выяснения обстоятельств дела, по указанию начальника департамента полиции Аяна Дуйсембаева, статья уголовного дела была переквалифицирована на «Убийство».

Напомним, Валерии Шальновой был всего 21 год. Девушка вела активный образ жизни, занималась спортом, являлась двукратной чемпионкой Казахстана по рукопашному бою. На сегодня главным подозреваемым является молодой человек Валерии. Материалы дела находятся на рассмотрении в суде.

#суд #следствие #Валерия Шальнова

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Сто способов отъема денег
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Что они там курят?
Родиться в городе, чтобы жить в деревне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]