Кто виноват?

Недавно появилась информация, что по решению дисциплинарной комиссии от занимаемых должностей освобождены два полицейских, занимающихся этим делом. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Семья погибшей Валерии Шальновой обвиняет полицейских в предвзятости и желании скрыть факт преступления. По словам сестры, стражи порядка изначально отрицали убийство, отдавая предпочтение версии суицида. И это несмотря на доказательства и показания близких о том, что у Валерии были очень тяжелые отношения с молодым человеком. Ее родственница уверена, что если бы не вмешательство прокуратуры и средств массовой информации, то дело могли бы «замять».

Отстранение сотрудников полиции временное, уточняет прокуратура, изучением всех нюансов занимается антикоррупционная служба.

Ранее департамент полиции области выступил с заявлением: их сотрудники ни в коем случае не причастны к утаиванию информации. По их сведениям, 2 июля в восемь часов утра на пульт дежурного 102 УП Актау поступил вызов о том, что на водозаборном канале находится труп женщины. При проведении осмотра и вскрытия было высказано предположение, что смерть могла наступить вследствие утоп­ления, поэтому данный факт был зарегистрирован в ЕРДР как «Доведение до само­убийства». Однако для выяснения обстоятельств дела, по указанию начальника департамента полиции Аяна Дуйсембаева, статья уголовного дела была переквалифицирована на «Убийство».

Напомним, Валерии Шальновой был всего 21 год. Девушка вела активный образ жизни, занималась спортом, являлась двукратной чемпионкой Казахстана по рукопашному бою. На сегодня главным подозреваемым является молодой человек Валерии. Материалы дела находятся на рассмотрении в суде.