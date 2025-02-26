Кто живет в Доме мамы?

Общество
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

За 12 лет здесь получили поддержку 367 женщин и 402 ребенка

фото из архива Дома мамы

Этот благотворительный проект, реализуемый общественным фондом «Ана үйі» во многих регионах Казахстана, создавался в первую очередь для профилактики сиротства. И теперь уже именно сюда звонят врачи роддомов, когда кто-то хочет отказаться от новорожденного – специалисты Дома мамы знают, как убедить женщину не совершать эту ужасную ошибку. В Доме мамы предлагают жилье, питание, медобслуживание, все необходимое для малыша и для жизни в условиях, максимально приближенных к домашним. Команда проекта с гордостью говорит, что благодаря их работе около 7 500 детей не оказались брошенными.

Но сейчас тенденция поменялась. Все чаще в Дом мамы приходят женщины, попавшие в трудную жизненную ситуа­цию. Они и не думали отказываться от малыша, но просто не могут снимать жилье, когда бросил отец ребенка, когда не принимают свои же родители из-за предрассудков, когда куча просрочек по кредитам (нередко их оформил тот самый пропавший горе-отец – лудоман).

Сегодня в павлодарском Доме мамы живут восемь женщин и девять детей. Как говорит местный координатор Салтанат Сипатилова, цифры эти, конечно, непостоянные, но это средний показатель. Дом мамы давно сотрудничает и с государственным кризисным центром Павлодара, но у этих двух организаций при общих задачах – защитить женщину и дать ей временное пристанище – все же разные направления.

Кризисный центр чаще всего принимает жертв бытового насилия: муж бил, женщина решила уйти и скрывается (и неважно, есть у нее дети или нет) – там могут обеспечить безопасность. Ну и в кризисном центре есть место для детей среднего и старшего возраста. В Доме мамы помогают тем, кому некуда идти с малышами, обычно до трех – четырех лет. Бывает, центр и Дом мамы даже «меняются» подопечными, чтобы для них были наиболее подходящие условия.

– В начале проекта, 11–12 лет назад, мамочки жили у нас и полтора, и два года, но сейчас срок ограничен шестью месяцами. За это время мы должны максимум в них вложить, чтобы дальше они могли справляться с трудностями самостоятельно. Но не всегда это удается. Например, к нам женщина пришла на последних сроках беременности, родила, и вот полгода закончились, а у нее на руках грудничок – ни на работу не выйти, ни в садик устроить. Продлеваем сроки, чтобы дотянуть хотя бы до годика, когда малыша могут принять в ясли, – рассказывает координатор павлодарского Дома мамы.

Салтанат Сипатилова поясняет, что проект «Дом мамы» должен рассматриваться как центр компетенций для таких женщин, а не оставаться только лишь временным пристанищем. Чужая крыша над головой не решает проблем, но за полгода далеко не всем подопечным удается дать ту самую удочку, о которой говорят хейтеры: мол, не растите иждивенок, а учите их работать. На практике все упирается в то, что за эти шесть месяцев женщины, попавшие в Дом мамы, только-только приходят в себя психологически.

Сюда приходят не от сладкой жизни. Многих надо учить элементарным бытовым навыкам – убирать, готовить, следить за собой, с умом расходовать деньги. Помогают здесь оформить и все необходимые пособия – от выплат на детей до АСП и алиментов, поэтому за время жизни в Доме мамы женщины немного откладывают, открывают депозиты на детей в «Отбасы банке». И это уже успех. Как и другие простые сценарии: вышли из Дома мамы и вскладчину снимают квартиру – одна работает, вторая сидит с детьми. Кто-то выходит замуж, кого-то все же принимают родители.

– Наши девушки мечтают о ресурсах извне: что получат наследство какое-нибудь в виде домика в деревне, замуж выйдут, парень вернется. Мы же стараемся их научить тому, чтобы они рассчитывали на себя, дать им и профессиональные навыки. Есть курсы макияжа, маникюра от спонсоров, курсы от Центра занятости и так далее, – продолжает Салтанат Сипатилова. – Но зачастую девушки просто боятся жизни и не верят в свои силы. Да, есть и истории успеха: выпускницы Дома мамы могут организовать небольшое дело, быстро устраиваются на работу. Но такие женщины здесь надолго и не задерживаются.

На основе 12-летней деятельности специалисты проекта составили свою методологию. Например, по каждому случаю обращения в Дом мамы делается глубинная оценка семьи – это 27 листов с вопросами для анализа, чтобы понять, почему все так случилось и как именно помочь женщине, чтобы она больше не попала в такую ситуацию.

Более того, сейчас активно реали­зуется такое направление в деятельности ОФ «Ана үйі», как Центр компетенций. В его основе – обмен знаниями и практиками путем взаимодействия с государственными органами, неправительственными, волонтерскими организациями, научными институтами, масштабирование опыта и методологии фонда для выработки более эффективных и инновационных подходов в социальной сфере, значительно улучшающих жизнь детей. Сейчас по всей стране открываются государственные центры поддержки семьи, и специалисты домов мамы возлагают большие надежды на сотрудничество с этими организациями, ведь цели-то у них общие.

#Дом мамы #12 лет #Ана Үйі #социальный проект

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