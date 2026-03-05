В Астане состоялась рабочая встреча председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова с главным транспортным прокурором Бериком Жуйриктаевым, сообщает Kazpravda.kz .

В ходе мероприятия был обсужден комплекс вопросов, касающихся текущего состояния железнодорожной отрасли, включая организацию перевозок и реализацию ключевых мероприятий по модернизации магистральной сети.

Участники встречи затронули системные аспекты транспортной логистики, а также детально рассмотрели производственные показатели перевозочной деятельности и работы ТОР.

Особое внимание стороны уделили вопросам цифровизации технологических процессов, которые были обсуждены максимально подробно в контексте обеспечения прозрачности и повышения эффективности железной дороги.

Берик Жуйриктаев отметил важность соблюдения законности и защиты прав потребителей транспортных услуг. По итогам встречи намечены шаги по дальнейшему взаимодействию для укрепления правопорядка и развития транспортного потенциала страны.